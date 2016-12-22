В Рязанской области две машины ушли под лед

В выходные на Оке в Рыбновском районе под лед провалились два автомобиля, сообщает об этом ИД « Пресса».

Ночью 3 декабря между селами Федякино и Сельцы житель Московской области на автомобиле «Opel Astra» выехал на лед реки. Автомобиль провалился в промоину у берега, однако, пока машина уходила под воду, водитель успел выскочить. Вызов спасатели приняли около часа ночи. Горе-дрифтер не смог четко назвать место, и нашли его только к рассвету. Машину доставали вручную, для этого привлекли 25 рыбаков, две единицы техники, водолазов и спасателей. Через три часа автомобиль достали.

Один из лихачей, который видел, как доставали «Opel», решил проверить лед на прочность с другой стороны Селец. Днем 4 декабря он выехал на реку на автомобиле «Mazda Tribute». Под тяжестью машины лед треснул, и автомобиль начал тонуть в 70 метрах от берега. Водитель смог выбраться. Спасатели доставали автомобиль в течение двух дней.