Житель Рязанской области стащил из ювелирного магазина кольцо

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» раскрыли кражу из ювелирного магазина в райцентре. То, что с витрины что-то пропало, работница магазина заметила не сразу. Витрина была цела. Приехавшие на место сотрудники полиции посмотрели записи камер видеонаблюдения и увидели, как один из посетителей дождался, пока продавщица отвлечется на других покупателей, и склонился над витриной. Полицейские осмотрели эту витрину и обнаружили, что на стыках конструкции между листами стекла можно вытащить небольшой предмет, вроде колечка.

По записям видеонаблюдения и информации, полученной от продавщицы, полицейские составили приблизительный портрет злоумышленника. По нему один из сотрудников уголовного розыска узнал 20-летнего жителя Рязанского района. Он был судим за ограбление и несмотря на достаточно молодой возраст имел солидный криминальный опыт. Ему вполне по силам было «вытянуть» колечко из витрины.

Злоумышленника задержали.