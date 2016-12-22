Аграрии Рязанской области активно используют кредитные ресурсы

С начала года аграриями области привлечены краткосрочные кредиты в объеме 12,3 миллиарда рублей, что на 1,7 миллиарда рублей превышает объем кредитования за аналогичный период прошлого года

Основные партнеры сельхозтоваропроизводителей региона – «Россельхозбанк» и «Сбербанк» России.

Полученные средства хозяйства направили данные средства на подготовку к посевной и уборочной кампании и севу озимых культур: приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей, семян, удобрений и средств защиты растений, кормов.

Вопросы кредитования находятся на постоянном контроле министерства сельского хозяйства и продовольствия области. Увеличение объемов кредитования в аграрной отрасли обусловлено поступательным развитием производства и существенным ростом доступности кредитных ресурсов в этом сезоне. В 2016 году средняя процентная ставка по краткосрочным кредитам на проведение сезонных полевых работ для предприятий и фермеров составляет 15,3 % годовых, из них 10 % возмещается сельхозтоваропроизводителям в виде субсидий из федерального и регионального бюджета (ставка рефинансирования Банка России, действующая на дату заключения кредитного договора). В общей сложности на компенсацию процентных ставок по краткосрочным кредитам в текущем году планируется направить 271,5 миллиона рублей из бюджетов двух уровней, 98 % этой суммы уже доведено до сельхозтоваропроизводителей, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.