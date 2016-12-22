В Рязани выступил Хор Валаамского монастыря

Концерт в областном центре стал заключительным в регионе после выступлений хора в Касимове, Сасове, Скопине, г. Рыбное, в Ряжске, Новомичуринске и р.п. Шилово. На концерте хора в Рязани побывал губернатор Олег Ковалев.

Духовно-просветительский Всероссийский тур Хора Валаамского монастыря с программой «Свет Валаама» проходит при поддержке Президента РФ В.В. Путина с января 2016 года. Концерты прошли на авиабазе в сирийской провинции Латакия, а также в различных регионах России.

На заключительном концерте в Рязани прозвучали старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка, лирические и патриотические песни времен Первой мировой и Великой Отечественной войн, стихи поэтов «серебряного» века и современных авторов. Концерт продлился более двух часов. Рязанские зрители неоднократно приветствовали исполнителей овациями.

В состав Хора Валаамского монастыря входят профессиональные музыканты из Санкт-Петербурга: выпускники Хорового училища при Государственной академической капелле им. М.И. Глинки и Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, а также дирижеры и исполнители вокальных, хоровых коллективов, музыкальных театров.

Источник: сайт Правительства Рязанской области