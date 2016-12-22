На открытии фестиваля «Окские сезоны» в Рязани выступили юные гусляры

Воспитанники детской музыкальной школы №1 имени Е.Д. Аглинцевой сыграли народные мелодии на гуслях и аккордеоне для посетителей и участников праздника творчества в МКЦ. Областной фестиваль бытовых услуг и ремесел «Окские сезоны - 2016» собрал несколько десятков мастеров и ремесленников со всего региона.

В этом году мероприятия фестиваля будут проходить сразу на двух площадках. На первой, в Муниципальном культурном центре, работает выставка-ярмарка изделий ручной работы от художников и творческих коллективов Рязанской области. В их числе воспитанники городского Центра социализации молодежи с ограниченными возможностями здоровья, участники студий детского и взрослого творчества муниципальных районов и различные мастера. На ярмарке представлены игрушки, одежда и украшения, сладости и напитки на развес, новогодняя атрибутика и другие вещи. На многих площадках проходят бесплатные мастер-классы.

Ярмарка в МКЦ будет работать в четверг и пятницу, с 10 до 19 часов, вход на площадку свободный. Кроме того, все желающие смогут увидеть дефиле нарядов, созданных мастерами, – оно состоится в ресторане «Небо» (ТЦ «Атрон-Сити») 9 декабря в 14.00.

Областной фестиваль бытовых услуг и ремесел «Окские сезоны» проводится в Рязани в восьмой раз. Его организаторы – министерство экономического развития и торговли области и некоммерческое партнерство «Рязанская областная палата предприятий сферы услуг и ремесел». Это уже традиционное место обмена опытом для мастеров и ярмарка, где горожане могут приобрести подарки к Новому году.