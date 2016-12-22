Губернатор вручил паспорта лучшим школьникам Рязанской области

Торжественная церемония прошла в региональном правительстве и была приурочена к наступающему Дню Конституции. Паспорта получили более полусотни юношей и девушек из Рязани, Сасова, Скопина, Сараевского, Старожиловского, Ухоловского, Шацкого, Чучковского и Шиловского районов. Это отличники учебы, ребята, преуспевшие в спорте, творчестве, общественных делах.

Обращаясь к подросткам, губернатор Олег Ковалев подчеркнул, что получение паспорта знаменует новый этап в жизни ребята.

– Вы обретаете права и обязанности, что делает человека по-настоящему взрослым, – подчеркнул глава региона.

Вручение паспортов 14-летним подросткам проводится традиционно в рамках гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России» в преддверии главных государственных праздников.