В Рязани стартовал новогодний проект «Рязанское ожерелье»

Как сообщает сайт администрации города, в рамках проекта в городе пройдет ряд новогодних акций, в частности: «Парад Дедов Морозов», игра «Найди Деда Мороза», акция «Подари игрушку елке», также состоится Новогоднее шоу на площади Победы.

Кроме того, в областном центре появятся новые арт-объекты, они будут расположены на площади Театральной, Московском шоссе, улице Почтовой, площади Победы.

В начале февраля на базе Муниципального культурного центра состоится I открытый музыкальный фестиваль «Хрустальная зима», в нем примут участие талантливые артисты, в том числе участники проекта «Голос» из Москвы, проекта «Джаз-паркинг». Помимо концерта в рамках фестиваля пройдут творческие встречи и мастер-классы. Куратор фестиваля – рязанская участница проекта «Голос» Элла Хрусталева.