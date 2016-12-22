Умение дружить и невероятную силу воли показали рязанские спортсмены на фестивале «Триумф»

В спортивном комплексе «Локомотив» прошел спортивно-оздоровительный фестиваль среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Триумф». Он был приурочен к Международному дню инвалидов.

Фестиваль носил соревновательный характер. На нем определили лучших в веселых стартах, армспорте, дартсе, бочче, пауэрлифтинге, фигурном вождении на колясках и шашках. Однако соперничества в зале не ощущалось. Нельзя было увидеть спортсмена, одиноко стоящего в углу и настраивающегося на соревнования, или тренера, который бы настраивал подопечного на победу и только. На фестивале главным, действительно, было участие. Спортсмены общались как старые друзья, даже с теми, кого видели впервые. В зале постоянно слышались шутки, смех и оживленная беседа.

Фестиваль «Триумф» был праздником спорта, где люди с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения и интеллекта продемонстрировали свои достижения и талант.

Спортсмены могли принять участие в трех видах соревнований. Самой востребованной секцией на фестивале был дартс, так как он был доступен всем участникам. Вторыми по популярности стали шашки. Эту настольную игру впервые включили в программу фестиваля. Она заменила плавание, которое на этот раз не удалось провести по техническим причинам.

Всего участие в фестивале приняли около ста спортсменов разного возраста из Рязани, Шилова, Касимова, Рыбного. Победителям вручили кубки и спортинвентарь.