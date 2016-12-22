Главная хоккейная команда области «ВХЛ» Рязань имеет реальные шансы на попадание в турнир плей-офф с 17-го места

В очередном туре чемпионата России среди клубов высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Рязань» была свободна от игры. Тем временем соперники провели свои матчи, которые завершились так: «Звезда» – ХК «Саров» – 2:4, «СКА-Нева» – «Ариада-НХ» – 4:2, «Звезда» – «Ариада-НХ» – 3:2 ОТ, «СКА-Нева» – ХК «Саров» – 6:4, «ТХК» – «Южный Урал» – 0:3, «Химик» – «Челмет» – 2:1.

Единоличными лидерами соревнований стали торпедовцы из Усть-Каменогорска, набравшие 65 очков. На три отстают хоккеисты «ТХК», еще на два – игроки красноярского «Сокола», 59 очков набрала «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга.

Эта шестерка заметно опережает следующие за ней команды, среди которых и ХК «Рязань». Напомним, в турнир плей-офф выходят шестнадцать сильнейших коллективов из 26 стартовавших. Рязанцы сейчас занимают семнадцатое место, уступая идущим на пятнадцатой позиции «Ижстали» и «Челмету» всего одно очко, но следует учесть, что наша дружина провела на два-три матча меньше соперников, так что в случае успеха в очередных поединках она существенно поправит турнирное положение.

В ближайшем матче 9 декабря «Рязань» дома, во Дворце спорта «Олимпийский», встретится с ХК «Саров». Наш соперник занимает восемнадцатое, вслед за рязанцами, место, уступая им два очка. Начало поединка – в 19.00.