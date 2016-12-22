Юношеская команда ЦСКА с рязанским футболистом Константином Кучаевым в составе вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

Взрослая команда Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов уступила футболистам «Тоттенхэма» (1:3), заняла последнее место и выбыла из борьбы за награды. Не в пример главной армейской дружине в этих же соревнованиях среди сверстников юноши выступили выше всяких похвал. Независимо от исхода заключительного поединка (в нем юные армейцы и «Тоттенхэм» сыграли вничью – 0:0) россияне уже накануне обеспечили себе победу в групповом турнире, а вместе с ней получили путевку в 1/8 финала юношеской Лиги чемпионов.

Капитан непобедимой армейской команды – наш земляк, выпускник Рязанской детско-юношеской спортивной школы ЦСК. Его первый тренер – Александр Иванович Грачев. По рекомендации наставника Константин Кучаев отправился в футбольный клуб «Мастер-Сатурн» подмосковного Егорьевска. Игру рязанца заметили армейские селекционеры, в итоге Константин попал в ЦСКА. От отлично зарекомендовал себя в команде, был избран ее капитаном, впоследствии рязанца пригласили в юношескую сборную России.

Мечта Константина Кучаева – выиграть Лигу чемпионов, сначала – юношескую, а затем – взрослую.