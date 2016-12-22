В Ночной хоккейной лиге Рязанской области лидирует «Шкода-Рязань»

Воспользовавшись потерей очков шедших впереди «Автоимпорта», «Империи» и «Восхода СУ-2», на лидирующую позицию после пятого тура вышла «Шкода-Рязань», победившая со счетом 4:0 команду из шиловского поселка Лесной. Второе место занимает касимовский «Восход СУ-2», сыгравший вничью (3:3) с «Автоимпортом». Третьей идет «Держава», одержавшая победу над командой «Здоровье» – 1:0. Непривычное для себя пятое место занимает прошлогодняя победительница турнира «Империя», не без труда одолевшая хоккеистов «Сокола» – 3:0. Остальные матчи очередного тура завершились так: «Энергия» – «Дядьково» – 7:3, «Витязь» – «Сталькомплект» – 5:1, «Рыбное» – «ВДВ-Рязань» – 2:1.

В споре снайперов лидирует Валерий Годлин из «Энергии», забросивший восемь шайб. Среди бомбардиров впереди идет нападающий «Автоимпорта» Игорь Власов, набравший семнадцать очков по системе «гол + пас».

В шестом туре 9 декабря в Рязани, на главной арене ДС «Олимпийский», встретятся «Держава» и «Энергия» (начало – в 21.45). 10 декабря на льду сасовской «Планеты спорта» сыграют «Восход СУ-2» и «Сокол» (19.00). На следующий день состоятся три игры: в Сасове местная команда будет принимать «ВДВ-Рязань» (11.00), а во Дворце спорта «Олимпийский» ХК «Лесной» скрестит клюшки с «Витязем» (21.15), «Рыбное» встретится с командой «Здоровье» (начало – в 22.45).