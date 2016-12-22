В рязанском селе Заокское на здании школы открыта мемориальная доска с именем Героя Социалистического Труда Екатерины Сергеевны Бодровой

Идея увековечить память о бывшем зоотехнике, замечательном специалисте, прекрасной женщине и матери, всю свою жизнь посвятившей селу, принадлежит главе Заокского сельского поселения Нине Ивановне Судачковой.

В торжествах, по случаю открытия памятной доски, принял участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Филиппов, представители Рязанского района, дети, внуки и правнуки героини, односельчане и учащиеся школы.

Как было сказано, Екатерина Сергеевна Бодрова оставила о себе добрую память. Она посвятила свою жизнь селу и остается замечательным образцом веры, самоотдачи. Это подчеркивали все, кто ее знал и вместе работал. О ней сняты фильмы, написаны стихи.

Символично и то, что памятная доска была открыта накануне Дня Героев Отечества.