В Рязани чествовали лучших спортсменов, тренеров, федерации по видам спорта

Итоги областного смотра-конкурса за 2016 год подвели в спортивно-развлекательном центре «Озон». Церемонию награждения организаторы (министерство молодежной политики, физической культуры и спорта) посвятили 105-летию рязанского футбола и провели ее в формате подготовки к предстоящим играм на Кубок Конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.

Почетными гостями церемонии награждения стали губернатор Олег Ковалев, министр молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова, председатель комитета по налогам и бюджету Рязанской областной Думы Михаил Агапкин. В начале церемонии глава региона вручил спортсменам и тренерам ведомственные и региональные награды.

По словам губернатора Олега Ковалева, у рязанских спортсменов и тренеров есть большие перспективы. Будет продолжаться развитие спортивной базы, создание школ совершенствования спортивного мастерства. Почти во всех районах построили физкультурно-спортивные комплексы. В следующем году будет сдан в эксплуатацию Центр единоборств. В течение ближайших возведут еще три-четыре ледовые арены, чтобы предоставить более широкие возможности для тренировок фигуристов и хоккеистов.

Министр молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова поздравила собравшихся с успешным завершением года, по итогам которого рязанские спортсмены завоевали 947 медалей международного и всероссийского уровня.

По словам Татьяны Пыжонковой, 2016 год ознаменован яркими спортивными победами, успешно проведенными на территории региона турнирами и соревнованиями, увеличением до 33,1% числа рязанцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом, активным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Золотыми страницами в истории рязанского спорта стали рекорды и победы спортсменов по олимпийским, паралимпийским и неолимпийским видам спорта.

Награды по итогам года были вручены лучшим спортсменам по олимпийским и неолимпийским видам спорта, пара- и сурдолимпийцам, а также лучшим тренерам в этих номинациях. Награды также получили и лучшие федерации по видам спорта. Отмечены и лучший спортивный врач, детский тренер, журналист. Специальные награды регионального минспорта вручены и за пропаганду физической культуры и спорта.