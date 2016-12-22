В Рязани уничтожили 11 тонн санкционных фруктов и овощей

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские вместе с представителями регионального управления Россельхознадзора в ходе рейдов выявили пяти торговых точках факты продажи на продуктовом рынке Рязани санкционных овощей и фруктов. Гранаты, виноград, томаты, яблоки и кабачки были произведены в странах, которые вводили санкции против России. Ввоз таких продуктов питания в Россию запрещен, торговля ими незаконна, и по действующему законодательству они подлежат уничтожению.

После оформления необходимых документов около 11 тонн санкционных овощей и фруктов уничтожили с помощью тяжелой техники на специальном полигоне.