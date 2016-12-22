В 2017 году в нормативное состояние приведут трассы Пронск – Скопин, Рязань – Клепики – Касимов, Сасово – Кадом – Ермишь

Эта информация была озвучена на совещании по вопросам строительства, ремонта и обеспечения безопасности автодорог в регионе

Губернатор Олег Ковалев провел совещание по вопросам реализации в регионе в 2017 году госпрограммы ««Дорожное хозяйство и транспорт на 2014-2022 годы». В нем приняли участие вице-губернатор Сергей Филимонов, заместитель председателя правительства области Владимир Трушкин, глава администрации Рязани Олег Булеков, руководители профильных министерств и ведомств.

Открывая совещание, глава региона Олег Ковалев отметил, что общий объем средств, который будет направлен в 2017 году на приведение дорог регионального и местного значения в нормативное состояние, составляет почти 4 млрд. 800 млн. рублей. По словам губернатора, ремонт следует проводить поэтапно: в зимний период необходимо провести тот набор работ, который возможен по климатическим условиям, второй этап ремонта должен начаться с наступлением теплых дней на тех участках дорог, которые требуют ремонта в первую очередь, с июня нужно приступать к основному объему работ.

Кроме того, при проведении реконструкции и ремонта автодорог глава региона поручил реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. «Необходимо повысить степень безопасности на автотрассах. Для этого нужно максимально предусмотреть обустройство на опорной сети барьерных ограждений, разметки, знаков, в том числе светофоров Т-7. Там, где необходимо, сделать подходы к пешеходным переходам», – подчеркнул губернатор.

На совещании состоялось обсуждение плана дорожных работ на 2017 год. По словам министра транспорта и автомобильных дорог региона Андрея Савичева, в нормативное состояние приведут трассы Пронск – Скопин, Рязань – Клепики – Касимов, Сасово – Кадом – Ермишь. Кроме того, запланированы работы по ремонту мостов и обустройству освещения на автодорогах.

Особое внимание на совещании губернатор Олег Ковалев уделил привлечению к контролю за ходом ремонта дорог представителей депутатского корпуса и общественных организаций. «Уже к началу работ нужно определить состав рабочих групп. Они должны иметь полную информацию о том, как и с какими специалистами взаимодействовать, какие участки им предстоит проверять, в чем должны выражаться результаты этой работы – отметил глава региона.– Такие общественные группы должны быть. Это наши помощники в организации контроля за подрядными организациями. В текущем году этим активно занимались представители партии «Единая Россия». Считаю необходимым эту работу продолжать».

Источник: сайт правительства Рязанской области