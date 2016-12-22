С 11 декабря в Рязанском регионе пригородные поезда переходят на новое расписание

Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика. Ежегодно новый график пригородных поездов ОАО «Центральная ППК» формируется на основании параметров, определяемых субъектами Российской Федерации, а также компанией-перевозчиком.

В частности, на Казанском направлении внесены изменения в расписание движения экспрессов. Ускорен экспресс №7043 Рязань – Москва на 30 минут и отменен простой для пропуска пассажирского поезда. Назначены дополнительные остановки пяти экспрессам на о. п. Фруктовая и Отдых. Продлен маршрут следования экспрессам №№7394 и 7391 до Шатуры.

Компания-перевозчик и железнодорожники рекомендуют пассажирам заблаговременно ознакомиться с новым расписанием при планировании поездки. Для этого можно воспользоваться онлайн-сервисом на сайте компании www.central-ppk.ru, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru).