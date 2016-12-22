В Рязани обсудили работу по гармонизации межнациональных отношений

Заседание Совета по вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений при Губернаторе Рязанской области прошло в Доме общественных организаций. В нем приняли участие вице-губернатор Сергей Филимонов, представители различных министерств, руководители национальных и общественных организаций. Об итогах работы за 2016 год по реализации Стратегии государственной национальной политики в Рязанской области рассказал министр по делам территориальных образований и общественных объединений региона Антон Астафьев. Сумма финансирования на реализацию программы составила более 4 млн. рублей. В рамках подпрограммы для представителей национальных некоммерческих организаций, национально-культурных автономий и казачьих объединений было организовано обучение по актуальным вопросам: юридическая регистрация общественных организаций, особенности бухучета и налогообложения в некоммерческих организациях и другие. Астафьев рассказал о мерах поддержки, которые оказывались некоммерческим общественным организациям, и о мероприятиях, проведенных на гармонизацию межнациональных отношений. Так, в этом году 11 НКО получили субсидии на сумму 450 тысяч рублей на реализацию своих межнациональных, этнокультурных и социальных проектов. Эти средства были направлены на реализацию проектов «Дни дружбы народов», «Интернациональный студенческий фестиваль», «Планета добрых друзей» и другие. Субсидии также получили 5 казачьих организаций на осуществление мероприятий по возрождению и сохранению казачьей культуры.

В следующем году, по словам министра, из федерального бюджета вновь будет выделено более 4 млн. рублей на реализацию Стратегии государственной национальной политики в регионе. В ходе заседания о работе различных министерств отчитались их представители. Кроме того, были намечены планы работы на будущий год.

Подводя итоги заседания, вице-губернатор Сергей Филимонов поблагодарил собравшихся за совместную работу в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений и вручил ряду руководителей общественных объединений благодарственные письма Губернатора Рязанской области за активное участие в реализации государственной национальной политики.