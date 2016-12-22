Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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09.12.2016
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№230 (5271) |
Двадцать четвёртая полоса
Вернисаж
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Свет, идущий сквозь времена

Живописец Юрий Кузнецов представил свое видение русской архитектуры
Свет, идущий сквозь времена

В жару, когда стены домов и дороги нагреваются, над городами плывет дымка и все вокруг кажется миражом. Когда смотришь на памятники старины, ощущение такое же – в любую погоду. Даже самые строгие здания с толстыми стенами манят древностью и заключенными в ней тайнами, и эта дымка загадочности, причастности сотен судеб притягивает огромное количество людей. Но запечатлеть это ощущение удается не всем. Юрию Кузнецову удалось.

Выставка «Живая память», открывшаяся в областном художественном музее, – лишь небольшая подборка работ художника, посвященных русской и зарубежной старинной архитектуре. Юрий Павлович немало путешествовал, и его впечатления от знакомства с самыми разными зданиями – от римского Колизея до затерянного в русской глубинке монастыря – до сих пор воплощаются в живописи и графике. При этом какой бы способ ни выбрал автор, чтобы показать всю красоту и мощь архитектуры, каждая его работа получается словно звенящей. Линии зданий приковывают внимание аскетичностью или, напротив, пышностью, но их объединяет то, что они прошли сквозь века, сохранив в себе свои тайны и чудеса.

Передавать чудесное и подвижное через строгие и, казалось бы, статичные линии и формы Юрий Павлович научился еще в Московском институте им. В.И. Сурикова. Одним из его педагогов был выдающийся монументалист А.А. Дейнека, прославлявший красоту и гармонию человека в труде. Благодаря Дейнеке мы знаем, как прекрасен бегущий спортсмен, тракторист за работой, девушки у станков – на его полотнах и мозаиках они сильны, здоровы и атлетичны. Юрий Кузнецов в какой-то мере стал последователем Дейнеки, переняв его контрастную и простую колористику, четкие формы и динамику. Это заметно в ранних работах художника, которые знают во всей Рязанской области, – в панно «Кружевницы», которое украшает фасад фабрики «Труженица» в Михайлове, или в портрете С. Есенина в с. Константиново. Но кажется, Юрию Павловичу важнее сила духа живых людей и одухотворенность вещей – своей живописью он рассказывает нам о жизни внутренней, которая происходит незримо и постоянно.

Картины, собранные на выставке, создавались в период с 1970-х годов и до 2016 года включительно. Здесь есть черно-белая, словно негативный снимок, графика и напоминающие мозаику теплые живописные изображения. И это не просто архитектурные зарисовки – каждый вид дополняет и раскрывает неожиданное сочетание цветов, линий или других деталей. Работа 2016 года «Рязанский кремль. Дозор» не оставляет камня на камне от привычного уютного, «пряничного» образа главной рязанской достопримечательности. Шпили и крыши колокольни и церквей нервно вздымаются над горизонтом, а земля и небо кажутся клубками мелких штрихов. А картина «Деревня Велигино» 2012 года производит совсем иное впечатление: от снежно-белой церкви, затерянной в темной пустоте, одновременно веет и печалью, и теплом веры. А над куполом парит алый ветер – то ли диковинное северное сияние, то ли Омофор Богородицы. И этот холодный на первый взгляд вид согревает душу.

Экспозиция «Живая память» будет открыта для посещений до 25 декабря.

Статья опубликована в номере 230 (5271) от 09 декабря 2016 года
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