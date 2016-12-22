Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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09.12.2016
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№230 (5271) |
Двадцать вторая полоса
Из путевого блокнота
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Лицом – к России

Чем живет сегодня братская страна и в какую сторону движутся ее конвейеры
Лицом – к России

С чем ассоциируется Беларусь в массовом сознании? С Брестской крепостью, Беловежской пущей, президентом Александром Лукашенко. И, конечно же, с зубрами, картошкой… В принципе, все верно, и здесь не поспоришь. Но знать о Беларуси только это – безусловно, мало.

Какая она – современная Республика Беларусь – можно узнать, только побывав в этой стране. Чтобы россияне из самых разных регионов лучше понимали, чем живет сегодня братская страна, каждый год Беларусь приглашает к себе в гости наших журналистов и организует для них большие пресс-туры. И это отнюдь не попытка прорекламировать себя. Скорее, стремление показать белорусскую действительность, тесные взаимосвязи наших двух государств. Недавний пресс-тур собрал около сотни представителей СМИ; впервые в поездку по Беларуси пригласили и несколько российских блоггеров. Маршрут пресс-тура проходил по восточной части страны, точнее, по Могилевской области, а финалом стала пресс-конференция главы государства в Минске.

«Хоть похоже на Россию, только все же не Россия…»

Пожалуй, именно эти слова из одной известной песни наиболее точно определяют первые впечатления от Беларуси. Конечно, многое здесь свидетельствует об общем с Россией советском прошлом: те же, что и в наших городах, пятиэтажные дома-хрущевки, отовсюду звучащая русская речь, наконец, огромные производства, основанные полвека назад, а то и раньше. Однако ощущение присутствия в другом государстве не покидало ни на минуту. Крупные вывески на белорусском «Милицыя» и «Вакзал», почти идеальная чистота на улицах, повсеместно ровные дороги – все это напоминало о том, что мы находимся не в России. Еще одна особенность белорусских населенных пунктов как крупных, включая столицу, так и совсем маленьких, – большие открытые пространства: широкие тротуары, огромные клумбы и газоны, прогулочные зоны, пешеходные дорожки. Все продумано так, что даже в современном городе чувствуешь себя свободно и привольно. Наглядный тому пример – микрорайон «Спутник» в Могилеве. Благодаря тому, что многоэтажки построены на значительном расстоянии друг от друга, не создается, как часто это бывает, ощущения, что находишься внутри «каменного мешка». Если говорить в целом, то белорусские города отличаются от наших еще и тем, что не захламлены создающими пестроту и неразбериху каркасными постройками, пристройками к домам и тем, что у нас еще с 90-х годов принято называть «палатками». Результат – комфортная среда и гармония.

Попробуй Беларусь на вкус

Белорусы – народ очень гостеприимный, в чем участники пресс-тура убеждались не раз. Гостей тут не просто умеют встречать, принимают и угощают так, что запоминается надолго. Впрочем, сегодня, чтобы лакомиться белорусскими вкусностями, из России можно вообще не уезжать. Практически в любом продуктовом магазине в любой точке нашей страны нетрудно отыскать белорусскую «молочку», мясные изделия или сладости. Вот, к примеру, недавно довелось побывать в Челябинске. Там в одном из супермаркетов известной торговой сети на глаза попался зефир, изготовленный на белорусской фабрике «Красный пищевик» – той самой, где нам довелось побывать. Вся продукция здесь изготавливается по классическим технологиям из натурального сырья. Например, для производства зефира используется пюре из своих же белорусских яблок. Вообще, применение отечественного сырья и работа на отечественном оборудовании дают возможность предприятию не зависеть от колебания курса валют. А стабильность обеспечивают бесперебойные поставки сладостей на внешние и внутренние рынки. При этом 80 процентов экспортируемой продукции уходит в Россию и реализуется через крупные торговые сети. Объемы поставок белорусских сладостей, как заявляет руководство предприятия, в нашу страну будут только увеличиваться. Похожие тенденции и в производстве молочной продукции. Наглядный пример – холдинг «Бабушкина крынка», основную производственную площадку которого также показали российским журналистам. В этом году здесь больше 90 процентов экспортируемой продукции отправили в Россию.

Работящая страна

Белорусы умеют и любят работать. Отношение в государстве к труду в какой-то степени сродни тому, что было в Советском Союзе. Простая мысль о том, что любой труд – это почетно и достойно уважения, буквально витает в воздухе. На производствах много молодежи. Вот всего лишь один, но весьма красноречивый пример. Завод-гигант «Белшина». Качество автомобильных шин проверяет милая светловолосая девушка, которой, казалось бы, самое место в каком-нибудь офисе. Но заметно, что она вполне органично чувствует себя на огромном заводе – ловко управляется с готовой продукцией, ее действия отработаны до автоматизма.

Как в Беларуси привлекают молодежь в рабочие профессии? Оказывается, секрет очень прост – в стране сохранена система профтехобразования; некоторые крупные предприятия и сами готовят для себя специалистов. А работать им действительно есть где. В одной только Могилевской области, которая считается высокоразвитым индустриальным белорусским регионом, насчитывается больше десятка крупных производств. В их числе – уже упомянутый выше завод «Белшина» в Бобруйске и завод лифтового оборудования в Могилеве. Оба эти масштабные производства – родом из Советского Союза. Но сейчас это вполне современные, конкурентоспособные предприятия. «Могилевлифтмаш» имеет репутацию высококлассного изготовителя надежных и качественных лифтов на территории СНГ и за рубежом. Здесь производят более 130 моделей самых различных лифтов. Время диктует новые запросы, поэтому сегодня на заводе налажен выпуск подъемных платформ и лифтов для инвалидов. Традиционно основным рынком для предприятия остается Россия. Сегодня лифты могилевского производства поставляются в нашу страну, в том числе и в Рязанскую область, для замены старого лифтового оборудования по программе капитального ремонта многоквартирных домов.

Второй индустриальный гигант Могилевщины «Белшина», кажется, производит шины для всего, у чего только есть колеса – легковушек и грузовых машин, автобусов, троллейбусов, сельхозтехники, прицепов, строительных и дорожных машин, самосвалов большой и супербольшой грузоподъемности. Сырье – белорусское, российское, из стран Азии. Причем «Белшина» – это даже не один завод, а сразу несколько. Вначале журналистам показали тот, где занимаются выпуском массовых шин. Отсюда бобруйские шины отправляются в том числе и на наш «АвтоВАЗ». В них с недавних пор обувают российские «Лады-Весты». А вот штучную продукцию – огромные шины для карьерных «тружеников»

БелАЗов – делают на другом заводе. Внимание журналистов привлек выставочный экземпляр самой крупной изготавливаемой здесь шины. Рядом с покрышкой, которая в диаметре составляет примерно три метра, запечатлеться пожелали практически все участники пресс-тура.

Своя земля и загадочный Сизиф

О Шкловском районе Могилевской области, по которому журналистов возили во второй день пресс-тура, стоит сказать отдельно. Во-первых, район самый что ни на есть образцово-показательный в аграрном плане. Бренд Шклова – огурец. В городе установлен даже забавный памятник этому овощу. А в самом районе с успехом занимаются производством мяса, молока, выращиванием картофеля и яблок. Поскольку сельскохозяйственный сезон на момент пресс-тура был уже завершен, то представителям российской прессы шкловские аграрии показывали, что у них в закромах. В большом фруктохранилище полным ходом идет

сортировка собранных этой осенью на садовых плантациях яблок. А собрано ни много ни мало – больше 1100 тонн плодов. Яблоки в Шкловском районе не просто выращивают, но и выводят собственные сорта; а хранятся плоды до самой весны. Не пустуют и картофелехранилища. В одном из самых успешных частных сельхозпредприятий Беларуси «Диана» в этом году собрали богатый урожай клубней, и теперь все силы прикладывают к тому, чтобы его сохранить. Интересный факт – гостей здесь неожиданно встречает скульптура Сизифа, который пытается вкатить в гору огромный камень. Какое отношение имеет герой древнегреческих мифов к белорусским аграриям? Оказывается, Сизиф символизирует бесконечность, а точнее, цикличность сельского труда. Весной сеешь, летом выращиваешь, осенью собираешь, и так из года в год. Но журналисты обнаружили здесь и еще один вероятный скрытый смысл. Фигура Сизифа – символ упорного труда каждого белоруса и всего народа в целом как непременного условия процветания государства. Кстати, толкает свой камень Сизиф не где-нибудь, а на родине президента Беларуси Александра Лукашенко в Шкловском районе. Самому главе белорусского государства сельскохозяйственный труд, как мы знаем, не чужд. Президент держит большое хозяйство и периодически работает в огороде. Вот и его земляки – шкловцы – трудятся так, чтобы не подвести своего земляка-президента.

Из первых уст

В этом году пресс-конференция с Александром Лукашенко, традиционно завершающая пресс-тур, длилась почти шесть часов. Задано президенту было 34 вопроса. На каждый из них он отвечал подробно, развернуто, демонстрировал чувство юмора и нетривиальный поход к решению многих государственных вопросов. Например, к вопросу искоренения коррупции. Так, заместителя генпрокурора, осужденного на семь лет за взятку, в качестве эксперимента вместо того, чтобы отправить в тюрьму, назначили руководителем колхоза.

Общий же тон пресс-конфе­ренции в самом ее начале задал президент, обозначив в качестве основной тему сотрудничества с российскими регионами.

– Российская Федерация для нас была и остается не просто стратегическим партнером и союзником, а близким и братским государством. Важнейшим направлением интеграции Беларуси и России является региональное сотрудничество. Я очень часто говорю: если бы не региональное сотрудничество в отдельный период нашей новейшей истории, мы бы сегодня с вами здесь не находились и не говорили о том, что мы братские народы. Именно регионы Российской Федерации спасли вот это братство двух славянских государств, – подчеркнул Александр Лукашенко. (Кстати, недавний визит в Рязанскую область делегации из Могилева, достигнутые договоренности – тому подтверждение).

Да, процесс сотрудничества России и Беларуси не лишен определенных сложностей. Но интеграция двух рынков будет только углубляться, и эта мысль красной нитью проходила через ответы Александра Лукашенко на большинство вопросов российских журналистов.

В условиях отсутствия собственных энергоресурсов страна выпускает качественную и конкурентоспособную продукцию, экспортируя ее на внешние рынки. А без внутренней дисциплины, без порядка в стране, добросовестного отношения к труду каждого это вряд ли возможно.

Александр Лукашенко,
президент Республики Беларусь:

12-05-09 «Патриотом будет всегда тот человек в той стране, когда он будет считать, что это его земля. И он будет счастлив, что его дети будут жить на этой земле. А для этого надо создать справедливое общество. Я не скажу, что мы его уже создали, но мы к этому стремимся. Главное – это справедливость. Вот основа нашего патриотизма»

«В это непростое время белорусам и россиянам нужно держаться вместе, быть сильными, уметь заставить считаться с собой, сообща отстаивать наши интересы. У нас есть ни с чем не сравнимая ценность – мир и согласие в доме. Всеми силами мы обязаны беречь это достояние. Чтобы за спокойную жизнь людей не пришлось платить кровью, как это происходит во многих местах, – к прискорбию, и в очень близкой и родной нам Украине.

У нас с вами общая боль, общая слава, общее будущее. И вы никогда не будете в Беларуси чужими»

Статья опубликована в номере 230 (5271) от 09 декабря 2016 года
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