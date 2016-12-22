Если у вас лирическое настроение и ближайшие выходные вы хотели бы провести дома, зайдите на сайт kinopoisk.ru и совершенно официально посмотрите в режиме онлайн один из двух фильмов (а можно и оба) режиссера Виктора Шамирова «Упражнения в прекрасном» или «Со мною вот что происходит». О более поздней его работе 2013 года «Игра в правду» мы рассказывали в одном из предыдущих выпусков «Кинозала».

Предновогодняя пора как нельзя лучше подходит для знакомства с мелодрамой «Со мною вот что происходит», снятой Шамировым в 2012 году. Как и все работы этого режиссера, картину отличает необыкновенная корректность, интеллигентность, хороший вкус хорошо воспитанного человека и минимальное количество копий, так что на широком экране массовому зрителю посмотреть ее вряд ли удалось. Между тем на фестивале «Кинотавр» четыре года назад этот фильм был номинирован на главную премию.

Актерский состав в картинах Виктора Шамирова почти всегда одинаковый, главные роли в его фильмах традиционно исполняют Гоша Куценко, Ирина Апексимова, Константин Юшкевич. При этом в его работах нет второстепенных ролей – при минимальном количестве действующих лиц каждый персонаж неповторим и незаменим для целостности повествования. «Со мною вот что происходит», где Виктор Шамиров также сыграл одну из трех главных ролей, – это попытка пригласить зрителя задуматься о том, что происходит со всеми нами, зачем эта бесконечная суета, что важно, а что нет и как не потерять по-настоящему ценное. Действие фильма происходит в предновогоднюю ночь, в Москве, каждый из трех героев планировал этот день по-своему, но обстоятельства сложились не в их пользу, планы рухнули, и, кажется, к лучшему. Появилась возможность остановиться и подумать, расставить точки на «и».

«Упражнения в прекрасном» – легкая, милая комедия. В центре сюжета – три немолодых актера и студентка театрального училища, отправившиеся в провинцию на гастроли. Действующие лица – все те же: Куценко, Юшкевич, Шамиров, роль начинающей актрисы исполнила Ксения Радченко. «Лицедейская жизнь – не сахар, да и сами актеры – не небожители: они вкалывают, устают, интригуют, напиваются, впадают в сентиментальность и раздрай, играют порой из рук вон плохо, но играют везде и всегда. Может, потому что не умеют ничего больше, может, потому что не хотят: это их жизнь, их любовь и волшебная сила. По крайней мере, в фильме «Упражнения в прекрасном» дела обстоят именно так» – пожалуй, это самая точная характеристика фильму, данная одним из зрителей на предпоказе в 2010 году. Картина удостоилась номинации на главный приз фестиваля «Кинотавр-2011», но в итоге получила призы в категориях «Лучший сценарий» и «Лучшая мужская роль» (Константин Юшкевич).