Киноновости

Любовь с продолжением

Вторая часть фильма «Про любовь» режиссера Анны Меликян выйдет на экраны в 2017 году. Съемки фильма завершены, в настоящее время идет монтаж картины. Напомним, что первый фильм вышел в 2015 году, получил приз «Кинотавра», а на премии «Золотой орел» он стал лучшим фильмом года.

Новеллы о Бродском

О планах снять картину об Иосифе Бродском актриса и режиссер Рената Литвинова рассказала на встрече со зрителями в рамках фестиваля «Неделя российского кино в Лондоне», где представляла две свои короткометражные работы, в том числе новеллу «Сны Иосифа» из киноальманаха «Петербург. Только по любви».

«Эта новелла, посвященная Бродскому, только часть большого сюжета, – пояснила Рената Литвинова. – Он будет тоже слегка сказочным, мне неинтересно идти в документальную историю. Цель искусства – показать вам нечто, от чего захотелось бы жить дальше».

По словам Ренаты Литвиновой, она планирует снять более развернутое произведение – в новеллу из-за ограниченного бюджета не удалось вместить все сюжетные линии и показать 1960-е более объемно. Режиссер отметила также, что Бродский – ее любимый поэт.

Неделя российского кино – фестиваль, впервые прошедший в Лондоне с 30 ноября по 4 декабря 2016 года при поддержке университета «Синергия». Генеральный продюсер и автор идеи фестиваля – Филипп Перкон. В рамках фестиваля было показано более 25 российских картин, в том числе «Ледокол», «Хороший мальчик», «Про любовь».

Сохранить и передать

Киноконцерн «Мосфильм» продолжит реставрацию фильмов, снятых в советский период. Об этом сообщил режиссер, сценарист, продюсер, генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров. Он принимает участие в 16-м международном кинофестивале в Марракеше (Марокко), в рамках которого проходит чествование российского кино.

«Покадровая реставрация фильмов – большой и затратный труд, – сказал Шахназаров. – При этом для «Мосфильма» это не коммерческий проект, денег он нам не приносит… Наша работа по реставрации советских картин встречается с огромным энтузиазмом, – лучшие отреставрированные фильмы просят организаторы крупнейших фестивалей, например Каннского или Венецианского».

По словам Шахназарова, речь, в частности, идет о таких картинах, как «Сталкер» (1979) Андрея Тарковского, «Иван Грозный» (1944) и «Александр Невский» (1938) Сергея Эйзенштейна.

«Для реставрационного процесса «Мосфильм» закупил очень хорошие технологии, подготовил специалистов», – сообщил Шахназаров, добавив, что в год концерн может реставрировать около 10 картин.

«Приоритет отдается прежде всего тем фильмам, которые представляют художественную ценность. А также картинам, чье состояние ужасное, как это было, например, в случае с «Иваном Грозным», с которым мы возились восемь месяцев», – пояснил он.

«В настоящее время мы завершаем покадровую реставрацию еще нескольких фильмов», – отметил гендиректор «Мосфильма», добавив, что среди них – «Война и мир» (1968) Сергея Бондарчука, «Иваново детство» (1962) Андрея Тарковского и «Дерсу Узала» (1975) Акиры Куросавы.

Карен Шахназаров отметил, что национальное кино должно быть ориентировано прежде всего на своего зрителя. По его словам, тенденция, когда некоторые российские режиссеры снимают фильмы таким образом, чтобы они принимались западным зрителем, является ошибочной.

«Кино интересно именно тогда, когда оно национальное. Когда же оно ориентировано на внешний мир, то становится не таким интересным. Но этим страдает не только российская индустрия, это происходит и в Китае, и в Индии. Советские режиссеры снимали в первую очередь для зрителей своей страны. Нас этому учили и даже заставляли», – пояснил директор киностудии.

По материалам сайта god-kino2016.ru