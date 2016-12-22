Новаторы среди книжных полок

Молодые библиотекари соревновались в проектной деятельности

В областной библиотеке имени Горького завершился IV конкурс молодых библиотекарей «За новый статус и имидж в профессии». 11 участниц из Кораблинского, Старожиловского, Касимовского, Кадомского, Сасовского районов и города Рязани соревновались за первенство.

Профессия библиотекаря уже давно не ограничивается работой на абонементе и выдачей книг, а включает в себя организаторскую, просветительскую и инновационную деятельность. Именно поэтому акцент в конкурсе был сделан на социально значимые проекты. На первом этапе участницы представили идеи, которые они уже реализовывают или планируют воплотить в жизнь в ближайшем будущем. На втором этапе конкурсанток разделили на три команды, в которых им за короткое время нужно было представить и придумать проект.

– Социальная активность и инициативность важны в работе библиотекаря, а чтобы получать на развитие своих идей финансовую или спонсорскую поддержку, нужно уметь правильно писать, эффективно продумывать проекты и реализовывать их. Для этого мы и проводим этот конкурс, чтобы молодые сотрудники могли получить консультации, узнать о конкурсах на соискание грантов, обзавестись полезными знакомствами, – говорит член жюри, председатель Совета молодых библиотекарей, молодежный министр культуры и туризма молодежного правительства Рязанской области Дарья Фролова.

Победителем конкурса стала Евгения Куштавкина, заведующая сектором краеведения Касимовской районной библиотеки. Она представила жюри проект «По следам времени». Он ориентирован на создание в библиотеках видеоархива Касимовского района, состоящего из трех разделов. В первом будут собраны интервью с поэтами и писателями. Второй включит в себя историю местных усадеб. Третий – «Душа касимовской глубинки» – расскажет об истории сел и деревень. Свои идеи Евгения еще не успела реализовать, а займется ими в ближайшее время, ведь в библиотечной сфере она работает всего два с половиной месяца и находится только в начале профессионального пути.