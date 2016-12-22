Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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09.12.2016
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№230 (5271) |
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Уроки милосердия

Время для добрых дел есть у каждого из нас
Уроки милосердия

На урок милосердия в 4-й класс девятилетней Сысоевской школы Сараевского района настоятеля Николо-Бавыкинского монастыря игумена Павла пригласила учительница начальных классов Любовь Геннадьевна Ситникова.

– В классе учатся восемь человек, ребята с интересом меня слушали, вопросы разные задавали, – рассказывает отец Павел. – Урок прошел незаметно…

А после урока отец Павел предложил ребятам и учительнице познакомиться с милосердными людьми – врачами Сараевской ЦРБ. Дома дети согласовали идею с родителями, автобус для поездки выделили в районном отделе культуры. И уже на следующий день после уроков школьники вместе с учителем и настоятелем монастыря отправились в райцентр.

– В больнице встретили нас радушно, – продолжает рассказывать отец Павел. – Заведующая терапевтическим отделением ЦРБ Лариса Евгеньевна Бучака провела для детей экскурсию и показала, как организована работа персонала.

А потом школьники отправились в палаты. Они пришли в гости к пациентам не с пустыми руками. Каждому они вручали гостинцы-сувениры, исполняли песни, читали стихи. А отец Павел всем подарил иконки.

– Надо было видеть, как встречали нас в палатах! – говорит отец Павел. – В первый момент очень удивленные и даже растерянные люди, а в большинстве своем пожилые, совсем старенькие бабушки и дедушки, начинали улыбаться, радовались, слушая, как выступают дети. Конечно, такое внимание, к тому же совсем неожиданное, им было очень приятно.

После общения с пациентами школьников ждало чаепитие со сладостями. За чаем взрослые и дети говорили о милосердии. От Екатерины Саморуковой, которую на встречу в больнице пригласил отец Павел, школьники узнали, как сестры милосердия несут свое служение в больницах и госпиталях и чем их труд отличается от работы медицинских сестер. Катя рассказала им о своем опыте: она сама была сестрой милосердия в одной из больниц в Московской области и утешала больных и немощных, оказывала им прежде всего духовную поддержку.

– В этой поездке очень порадовался за детей, – говорит отец Павел. – Они все чувствовали и понимали и вышли из больницы немножко другими людьми. Сейчас, во время Рождественского поста, самое важное – делать добрые дела, и дети в больнице смогли этому поучиться.

Мария Петрова

Статья опубликована в номере 230 (5271) от 09 декабря 2016 года
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