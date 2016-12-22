Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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09.12.2016
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№230 (5271) |
Восемнадцатая полоса
Хронограф
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Из рода Палеологов

Споры о жене Ивана III Софье продолжаются до сих пор
Из рода Палеологов

Едва завершился показ по каналу «Россия» нового сериала «София», Интернет закипел спорами: таким был князь Московский Иван или не таким? Как повлияла на него византийская принцесса Софья Палеолог, ставшая его женой? Что в фильме правда, а что выдумка?

Спорить об этом – все равно что сравнивать подлинные исторические события во Франции начала XVII века с содержанием романа А. Дюма «Три мушкетера». А если уж всматриваться в подлинную жизнь и судьбу Ивана Васильевича и жены его Софии, то на многие вопросы мы ответов не найдем.

Неизвестно, например, в точности, когда она родилась: то ли в 1455 году, то ли в 1443-м. А разница, согласитесь, существенная – приехала из Рима в Москву 17-летняя девочка или немолодая невеста 29 лет. Да, она была племянницей последнего византийского императора Константина Палеолога, погибшего при взятии Константинополя турками в 1453 году, но выросла в Риме при папском дворе, и потому ее подозревали в приверженности римскому христианству. Московскому великому князю Ивану к моменту начала переговоров об этом браке было уже за 30, он правил своим государством без малого восемь лет, у него был наследник от первого брака Иван Молодой. Когда он получил письмо из Рима о невесте, византийской принцессе, он это предложение долго обдумывал, советовался, выжидал. Три года длились переговоры. И похоже, что с обеих сторон этот брак был компромиссом: Иван брал в жены бесприданницу, которую не удалось выдать замуж в Европе, София предпочла выйти замуж за данника Орды, мало известного в Италии, где ей довелось вырасти.

Она добиралась из Рима в Москву почти полгода и, едва появившись в княжеской столице, оказалась под венцом чуть ли ни в день прибытия. Иван хотел видеть гречанку равной себе, женой, а не знатной родней императора. София не позволила сбыться возложенным на нее папским надеждам, не вовлекла Московскую Русь в унию с католическим Римом, стала православной великой княгиней. Это многое говорит о ее характере – сильном, волевом.

Говорят, она привезла в Москву книги – целую библиотеку с античными и византийскими сочинениями. Книги эти стали основой таинственно исчезнувшей библиотеки внука ее, Иоанна Грозного. Привезла София в Москву и византийские иконы, часть из них сохранилась. Через несколько лет после свадьбы в Москве появится много иностранцев – греков, итальянцев из Флоренции, Болоньи, Рима. Среди них знаменитый зодчий и инженер Аристотель Фиораванти и другие мастера – ювелиры, оружейники, строители, архитекторы. Они построят в Кремле величественный Успенский собор, Грановитую палату, начнут возводить краснокирпичные стены и башни Кремля с зубцами, похожими на хвост ласточки. Столько иностранцев снова приедет в Москву только через двести лет, при Петре Великом.

Образ жизни при дворе Московского государя менялся постепенно, по-новому выстраивалась при нем иерархия. За это упрекали «хитрую гречанку» Софию. А может, просто Иван становился старше, стремился сосредоточить в своих руках больше власти, создать могучую державу? За 43 года его правления территория государства увеличилась в пять раз. Страна стала называться Россией, ее гербом стал двуглавый византийский орел, великого князя величали царем (производное от византийского императорского титула – цезарь). Повлияла на все эти перемены София? А почему нет? Она была византийской царевной и любимой женой. Не случайно в 1480 году, когда над Москвой нависла опасность ордынского набега, Иван отправил княгиню с детьми и казной на север в Белозеро – прятаться, спасать детей и достояние страны. И вернул их домой только после завершения «великого стояния на Угре», положившего конец многолетней зависимости от Орды.

Сегодня мы даже не знаем точно, скольких детей она родила – двенадцать или девять? Одно известно – большая была семья, только сыновей – четверо. Иван, когда женился на ней, так мечтал о детях. Но в этой большой семье по крайней мере дважды возникали династические кризисы. Сначала, когда неожиданно умер старший наследник Ивана Васильевича – Иван Молодой. Потом, когда великому князю пришлось выбирать наследника между внуком Дмитрием Ивановичем и сыном Василием Ивановичем. Конечно, София была заинтересована в том, чтобы официальным наследником стал ее сын Василий, и боролась за это, как львица. А могло ли быть иначе? При дворе у нее было немало противников, но и сторонников немало. Иван наблюдал за происходящим, думал и сделал выбор в пользу сына Софии и своего сына Василия.

Иван и София умерли друг за другом с разницей в три года. Первой ушла из жизни София, не оставив завещания, – не нажила большого наследства за тридцать лет в России. Иван после ее ухода как-то утратил интерес к жизни, на полгода удалился от дел государевых, стал заботиться о делах церковных, будто готовился к уходу. Оба они прожили вместе большую жизнь, полную событий, страстей, интриг. Тридцать лет были вместе. Об этом можно снять не один фильм и написать не один роман.

Даже внешность Софии перестала быть для нас тайной недавно – в самом конце ХХ века. Современники писали о ней по-разному. Кто-то – как о белокожей рыжеволосой красавице. Другие – о безобразно толстой, совершенно непривлекательной женщине. В декабре 1994 года в Москве были начаты исследования останков княгини. Криминалист Сергей Никитин восстановил ее облик по методу Герасимова. Удалось выяснить, что Софья была невысокого роста, около 160 см, полная (но полнота тогда на Руси не считалась некрасивой), с волевыми чертами лица. Определен биологический возраст великой княгини – 50–60 лет, что соответствует историческим данным, но не разъясняет, в каком возрасте она прибыла в Москву – двадцатилетней или на десять лет старше. Вначале ее скульптурный портрет вылепили из специального мягкого пластилина, а затем изготовили гипсовую отливку и тонировали ее «под каррарский мрамор». Фото мы вам представляем, убедитесь в том, что София была красивой женщиной.

Своими «средиземноморскими» чертами она наградила внука Ивана Грозного и правнучку одного из своих сыновей – княжну Марию Старицкую, чей облик тоже воспроизведен в лаборатории.

Вызвавший споры фильм о Софии – лишь повод полистать книги, зайти в Интернет, чтобы узнать больше об этой замечательной женщине, ее эпохе.

Статья опубликована в номере 230 (5271) от 09 декабря 2016 года
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