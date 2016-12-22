Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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09.12.2016
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№230 (5271) |
Восемнадцатая полоса
Хронограф
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Дом правосудия

110 лет назад окончено строительство нынешнего здания Рязанского областного суда
Автор фото: Александр Королев | Дом правосудия
Фото: Александр Королев.

4 декабря 1906 года газета «Рязанский вестник» поместила информацию о появлении в Рязани нового помещения суда, которое было признано «удобным и светлым». Это одно из первых и немногих зданий в России, построенных в те годы специально для суда с учетом всей специфики судебной деятельности.

В 1895 году члены Рязанского окружного суда обратились в Министерство юстиции с ходатайством о выделении средств на ремонт существующего и постройку нового здания. Новое планировалась строить рядом со старым, на месте деревянного архива.

В 1897 году было выделено 15 тысяч рублей. Деньги были потрачены на ремонт, перевоз архивных документов, разборку здания архива и подготовку строительной площадки. Видимо, был заложен и «первый камень» нового суда, т.к. в Паспорте на памятник архитектуры «Здание Окружного суда в Рязани» указана «Основная дата памятника» – 1898 г. На этом дело застопорилось, и надолго.

Пять лет велась переписка и согласование проекта и сметы на строительство. И только в марте 1903 года, благодаря упорству и терпению членов и руководства суда, была выделена достаточная для строительства сумма – 187 929 рублей 96 копеек. В 1906 году строительство было завершено.

В Паспорте памятника архитектуры имеется запись: «Здание Окружного Суда в г. Рязани имеет величественный вид, развернувшийся фронтоном своего двухэтажного корпуса по Астраханской улице (ныне ул. Ленина). Здание сооружено в стиле европейского ренессанса. При сем сооружении применено много инженерных новшеств: масса воздуха, обилие света, прекрасная вентиляция, отопление и т.п. – все это удачно согласуется с последними достижениями строительного дела…»

История Рязанского окружного суда заканчивается в 1918 г. После подписания в декабре 1917 г. знаменитого Декрета о суде № 1 все дореволюционные инстанции должны быть закрыты. Однако на практике во многих местах судебные места еще продолжали функционировать и в 1918 году. После революции суд был выселен из этого помещения. Долгое время на этой площади размещался один из факультетов Рязанского сельскохозяйственного института. В целом оно сохранило свой облик, только исчез барельеф над входом с изображением столпа закона, была снесена фасадная балюстрада, которая соединяла треугольные парапеты, венчающие боковые ризалиты.

Снова главным помещением Рязанского суда здание стало только в 1992 году. Однако время идет, судебная система продолжает развиваться. Сегодня в штате областного суда 52 судьи, около 130 сотрудников аппарата, историческое здание не рассчитано на такую нагрузку.

В целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы» отдельным пунктом обозначено строительство нового здания Рязанского областного суда и зданий районных судов в Спасском и Сараевском районах. Председатель Рязанского областного суда Елена Владимировна Сапунова, вступив в должность в 2014 году, сразу включилась в работу по организации всех процессов, связанных с проектированием и строительством. Новое здание будет построено на площадке у стадиона ЦСК. В настоящее время организация, выигравшая конкурс, занимается его проектированием.

«Строительство нового здания областного суда для нас очень серьезная задача, – говорит Елена Владимировна. – Оно должно отвечать всем современным требованиям, начиная с залов судебных заседаний и заканчивая помещениями для приема граждан, которые приходят в суд».

Cтатья подготовлена пресс-службой Рязанского областного суда с использованием архивных материалов и книги доктора исторических наук А.Д. Поповой «Правда и милость да царствуют в судах».

Статья опубликована в номере 230 (5271) от 09 декабря 2016 года
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