Праздник к нам приходит!

В преддверии Нового года рязанцы могут поздравить своих родных и близких эксклюзивной красочной открыткой от Деда Мороза

При ее заказе можно заполнить имя адресата (или группу адресатов), которые будут вписаны в поздравление, а также указать его возраст и пол. Почтовый Дед Мороз подберет подходящий текст поздравления, поэтому оно может обрадовать не только детей, но и взрослых.

Выполнена открытка в анимированной интерактивной 3D модели. Благодаря технологии дополненной реальности и разработкам компании Latum при наведении на открытку мобильного устройства (с предварительно установленным бесплатным приложением на IOS или Android) изображенные на ней фигуры оживают на экране смартфона или планшета и исполняют вместе со зрителем известную новогоднюю мелодию. Открытка объединяет инновации и российские художественные традиции. Она исполнена в популярной технике аппликации, при этом каждый элемент открытки вырезался художником вручную. Впоследствии все элементы по слоям были объединены в 3D графике, представляя зрителю анимированный бумажный театр с традиционными новогодними персонажами.

Стоимость открытки 149 рублей, заказать ее можно в зимнем каталоге «Почта Маркет» во всех отделениях почтовой связи Рязанской области, на сайте market.pochta.ru или по бесплатному телефону 8-800-707-8-900 с доставкой по всей стране.

Оплатить заказ можно в режиме онлайн банковской картой или через сервис Яндекс.Деньги, а также наличными – при оформлении заказа в почтовом отделении. Открытка доставляется в почтовый ящик, отследить ее можно по уникальному номеру, который присваивается каждому заказу.