Областная общественно-политическая газета
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№239 (5280)
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09.12.2016
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№230 (5271) |
Тринадцатая полоса
Спорт
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Стрелы попали в цель

На всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука на призы Героя России Михаила Малахова рязанцы завоевали 13 медалей
Стрелы попали в цель

В Рязани в восьмой раз прошли соревнования среди сильнейших лучников страны. Первые два года турнир проводился в рамках областного и последние шесть лет – в ранге всероссийского. В этом году за награды боролись 165 спортсменов из 15 российских регионов. Медали, а их среди юношей, юниоров и взрослых в классическом и блочном луке разыгрывалось 36, распределили между собой пять регионов.

– Этот турнир открывает зимний сезон, – говорит вице-президент федерации стрельбы из лука и арбалета Рязанской области Игорь Горшков. – Он идет сразу за всероссийским турниром «Надежды России», который является главным отборочным стартом в молодежный состав сборной страны на следующий год. Выросли спортсмены, которые здесь были начинающими. Сейчас они уже в сборной, участвуют в международных соревнованиях, а турнир в Рязани с каждым годом пользуется среди российских лучников все большей популярностью.

Москвичи увезли домой 15 медалей. У рязанских лучников 13 наград различного достоинства. Московская область завоевала 5 медалей, Санкт-Петербург – 2, и одна медаль досталась представителю Республики Башкортостан.

Победителями среди рязанцев стали Роман Клейменов и Вероника Санина (юниоры, блочный лук). Серебряные награды завоевали Екатерина Бирюкова (женщины, классический лук), Глеб Тузов (юниоры, блочный лук) и Вероника Санина (женщины, блочный лук). Бронзовые медали у Екатерины Балашовой (девушки, классический лук), Марии Боровковой (юниорки, классический лук), Екатерины Балашовой (женщины, классический лук), Егора Зайцева (юноши, блочный лук), Наталии Власовой (юниорки, блочный лук), Андрея Харькова (юниоры, блочный лук), Сергея Тришкова (мужчины, блочный лук).

Самые прочные позиции оказались у рязанцев в юниорском блочном луке. Роман Клейменов, Глеб Тузов и Андрей Харьков заняли весь пьедестал почета. Победитель Роман Клейменов занимается стрельбой из лука уже 7-й год в ДЮСШ «Ника» (тренер Максим Марков). Мастер спорта третий год подряд входит в состав молодежной сборной России. Примечательно, что Роман – потомственный стрелок.

– Мой отец, Павел Михайлович, занимался в молодости пулевой стрельбой, – рассказывает Роман Клейменов. – Когда на семейном совете стали решать, чем бы мне заняться с пользой для дела, папа посоветовал записаться в секцию стрельбы из лука. Дескать, перспективно. Так в итоге и получилось. Стрельба из лука мне нравится тем, что это необычный спорт, тем более стрельба из блочного лука. Многие люди ошибаются, считая, что из него легко стрелять. Самое главное качество, которое развивает стрельба из лука, это умение преодолевать волнение. На соревнованиях спортсмен борется не с соперниками, а с самим собой.

У женщин в блочном луке рязанка Вероника Санина обыграла представительницу Москвы Альбину Логинову, занявшую третье место, а ведь москвичка – заслуженный мастер спорта России, абсолютная чемпионка мира, многократная призерка чемпионатов Европы и мира.

– Спортсмены не могут на протяжении длительного времени показывать стабильно высокие результаты, – говорит Альбина Логинова. – Как в любом виде спорта, в стрельбе из лука есть и взлеты, и падения. Иногда это может быть тактическим ходом. Но, по большому счету, нужно просто научиться справляться с нервами.

Альбина Логинова – одна из немногих российских лучниц, кто находится под бдительным оком WADA (всемирное антидопинговое агентство). В допинге она ни разу уличена не была.

– Есть перечень основных запрещенных препаратов, – говорит Альбина Логинова. – Имеется также и список дополнительных ограничений для отдельных видов спорта с учетом их специфики. Для стрелков считается допингом прием алкоголя или препаратов, затормаживающих процессы, происходящие в нервной системе. Так что иногда несколько капель алкоголя перед стрельбой нам будут только на руку. Так что в тестах, помимо сдачи крови, мы еще и в трубочку дуем. Но против российских лучников у WADA ничего нет. Был однажды случай: у одного зарубежного спортсмена выявили в крови запрещенный препарат. Он объяснил, что покупал в Интернете средство для похудения. Оказалось, что один из компонентов этого средства был в списке запрещенных.

Альбина Логинова высоко оценила организованные в Рязани всероссийские соревнования на призы Героя России Михаила Малахова. Ведущая лучница мира отметила и хорошую организацию, и высокий уровень рязанских спортсменов.

По словам судьи-инспек­тора турнира, старшего тренера молодежной сборной России Ростислава Воронкова, Рязанская область во всероссийском рейтинге по развитию стрельбы из лука после традиционно сильнейших регионов Забайкалья, Бурятии и Москвы – на четвертом месте. Но эти регионы развивают вид спорта даже не годы, а десятилетия, а в Рязани стрельба из лука появилась только в 2004 году, а активно начала развиваться с 2007 года.

– Секрет успеха рязанцев, на мой взгляд, кроется в умении грамотно организовать работу федерации, чего добились ее президент Александр Базиян и вице-президент Игорь Горшков, – говорит Ростислав Воронков. – Пригласили молодых тренеров и создали такую систему, что им выгодно стало работать. Они также смогли умело выстроить совместную эффективную работу с министерством молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. В совокупности это и дает такой высокий результат в развитии вида спорта в регионе.

На 2017-й год на всероссийских соревнованиях «Надежды России», прошедших недавно в Великих Луках, в сборную России вошли Андрей Харьков, Глеб Тузов, Вероника Санина, Анастасия Овчинникова, Екатерина Балашова. Еще три кандидатуры будут рассмотрены по итогам рязанского турнира Михаила Малахова. Их имена будут известны в ближайшие дни.

Статья опубликована в номере 230 (5271) от 09 декабря 2016 года
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