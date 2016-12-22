Победить себя

Главная цель триатлета Георгия Орлова

Не часто встретишь среди руководителей крупных муниципальных предприятий людей, искренне увлеченных спортом.

Георгий Орлов, возглавляющий Дирекцию благоустройства Рязани, – один из активных любителей-спортсменов, наглядным примером пропагандирующий здоровый образ жизни. Летом его можно встретить на солотчинской трассе – поездки на велосипеде от дома до Солотчи и обратно расстоянием свыше 50 километров для Георгия Александровича являются любимым занятием в выходные, так же, как и воскресные десятикилометровые пробежки по берегу Оки в любую погоду, независимо от времени года. А еще он участник соревнований по спринт-триатлону, которые ежегодно проводятся в Солотче и собирают триатлетов из многих регионов России. Георгий Орлов родился на Дону, вырос в Рязани, учился в школе №39 областного центра, затем закончил Рязанское высшее военное командное училище связи, а десять лет спустя, в 1996 году, – Рязанский институт права и экономики МВД России. Говорит, что любовь к спорту была привита с детства.

Г.О. – С четвертого класса я занимался греблей на байдарках и каноэ в спортивной детско-юношеской школе при «Динамо». Греб неплохо и посвящал этому много времени. Большое влияние на меня оказал мой первый тренер – Владимир Иванович Левин. В 10 классе меня пригласили заниматься в специализированную группу по гребле, и я уехал в поселок Сынтул Касимовского района, школу закончил уже там.

– Почему не выбрали спортивную карьеру?

Г.О. – К сожалению, травмировал руку, перенес две операции, что послужило препятствием к достижению спортивных высот. Поступив в военное училище, я познакомился со вторым моим тренером, Виктором Владимировичем Волосатовым, который работал со сборной училища по офицерскому многоборью. Он также оказал на меня огромное влияние, и на зимнем первенстве Московского военного округа (лыжи, плаванье, гимнастика и стрельба из пистолета Макарова) я выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

– Дальнейшая служба позволила продолжить занятия спортом?

Г.О. – В войсках такой возможности не было. Но будучи командиром отдельного самостоятельного подразделения, я нашел выход из ситуации, то есть возможность поддерживать спортивную форму. Во-первых, тщательно планировал занятия по боевой и политической подготовке, которая предусматривала дважды в неделю физподготовку. Как бы ни складывались обстоятельства, я проводил ее самостоятельно, то есть тренируясь вместе со своими солдатами, а затем, служа в училище, – вместе с курсантами.

– Когда произошло окончательное возвращение к спортивно ориентированной жизни?

Г.О. – Сравнительно недавно. Уволившись из Вооруженных сил, через некоторое время я поступил на службу в органы внутренних дел. Тогда ситуация в стране была сложной, работать приходилось сутками, в стрессовой ситуации, оставляя на сон несколько часов, о спорте пришлось на какое-то время забыть. Уже выйдя на пенсию, когда «прозвучал первый звонок» от здоровья, я понял, что надо возвращаться в спорт, и наложил табу на алкоголь и табак. Это произошло пять лет назад. Теперь все мои выходные посвящены спорту.

– Как вы приобщились к спринт-триатлону?

Г.О. – Мой хороший знакомый, кстати, в прошлом тоже гребец, порекомендовал обзавестись велосипедом. Потом я познакомился с организатором соревнований Константином Булаевым, который пригласил меня принять участие в велопробеге от Рязани до Лысой горы. После этого я полюбил велосипед окончательно. Чередуя тренировки, нередко от дома доезжаю до Солотчи и обратно. Весь путь – 52 километра. Или же поехать в Солотчу, там покататься по пересеченной местности, а затем еще и побегать. Велосипед был первым шагом, а вторым – участие в ХС-триатлоне.

– Какие дисциплины входят в триатлон по пересеченной местности?

Г.О. – Четыреста метров вплавь по Старице, затем подъем бегом в гору, где возле спортивной базы вывешены велосипеды. Четырнадцать километров по Солотче на велосипеде, по пересеченной местности. После этого велосипед оставляем на базе и уже бежим кросс четыре километра – опять-таки по пересеченной местности. Самое интересное в этом беге то, что за два круга мы дважды спускаемся к Старице и дважды поднимаемся в гору, равную Лысой горе.

– Как вы решились принять участие в таком непростом соревновании?

Г.О. – Хотелось проверить себя, свои возможности. Плавать я плавал, велосипед тоже сложностей не вызывал. Но надо было возвращаться к бегу. Изначально даже километровая дистанция вызывала у меня проблемы. А в Солотче надо бежать и по песку, и в гору, что втройне тяжелее. Но спустя время, я восстановил способности к бегу, сейчас регулярно по выходным пробегаю от 7 до 10 километров, при этом с ускорениями, добавляя нагрузку, ставя перед собой определенные задачи.

– Главная ваша спортивная цель – какая она?

Г.О. – Я не ставлю перед собой задачу выиграть триатлон или попасть «в призы». Мои цели иные. Проверить свою физическую подготовку и выносливость. Триатлон – сложное соревнование. Какое бы место я там ни занял в своей возрастной группе, я считаю себя уже победителем на том основании, что преодолел эти дистанции, стал лучше, чем я был.