Идти вперед, не останавливаясь…

Проведен брифинг, посвященный итогам сезона-2016 и развитию женского футбола в области

На встрече с представителями СМИ итоги очередного сезона подвели главный тренер женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» Константин Климашин и наставник юных футболисток Владимир Спиридонов.

В этом году главная команда Рязанской области стала бронзовой призеркой чемпионата России. Всего одно очко «десантницы» уступили занявшей второе место пермской «Звезде-2005», остановились в шаге от финального матча на Кубок страны, проиграв на предыдущей стадии «Кубаночке». Успешным выдался сезон для подопечных Владимира Спиридонова: юные «десантницы» трех возрастов стали лучшими в турнирах «Черноземья», а команда девушек до 17 лет добыла «бронзу» российского первенства.

Рязанки не намерены останавливаться на достигнутом. Константин Климашин считает: «десантницам» по силам и Кубок России завоевать, и занять в чемпионате страны хотя бы второе место, дающее право выступить в европейской Лиге чемпионов. Владимир Спиридонов уверен: юные «десантницы» способны подняться на пьедестал российских турниров в нескольких возрастных группах, а главное – в ближайшем будущем войти в состав главной дружины области, команды мастеров «Рязань-ВДВ».

С каждым годом все большую популярность на Рязанщине завоевывает женский футбол. Среди сильнейших в стране – наша «Рязань-ВДВ», ее лидеры – Ксения Цыбутович, Елена Данилова и Анна Беломытцева – в составе национальной сборной достойно представляют Россию на международных соревнованиях. Большие надежды мы связываем с работой детско-юношеских спортивных школ, где тренируются юные футболистки, причем не только в Рязани, но и в глубинке, в районных центрах. Самые талантливые уже приглашаются в российские сборные нескольких возрастов.

Можно не сомневаться – успехи рязанских «десантниц» станут более весомыми.