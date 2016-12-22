Анонс спортивных событий

9 декабря, 19.00, ДС «Олимпийский» – чемпионат Высшей хоккейной лиги – Всероссийские соревнования по хоккею сезона 2016-2017: ХК «Рязань» – ХК «Саров» (Саров)

9 декабря, 19.00, МАУК «Дворец молодежи г. Рязани» – финал Центральной Рязанской лиги Международного союза КВН. Кубок губернатора Рязанской области

9–11 декабря, открытие – 10 декабря, 12.00, Рязанский городской Дворец детского творчества – Открытый чемпионат и первенство Рязанской области по тхэквондо

9–11 декабря, Рязанский район, с. Подвязье – Межрайонный сбор-семинар актива детских и молодежных общественных объединений Рязанской области «Веснушка»

10 и 11 декабря на базе ДЮСШ «ЦСК» (г. Рязань, ул. Спортивная, 19) состоится суперфинал Кубка ЦСК среди юношей и девушек до 16-ти лет. В состязаниях примут участие 16 сильнейших юных спортсменов Рязанской области. Ребята будут вести борьбу в дисциплине «свободная пирамида». Начало соревнований 10 и 11 декабря в 10 часов

10–11 декабря, СДЮСШОР «Юпитер» г. Рязани – Кубок Рязанской области по ММА

11 декабря, 17.00, ДС «Олимпийский» – чемпионат Высшей хоккейной лиги – Всероссийские соревнования по хоккею сезона 2016-2017: ХК «Рязань» – ХК «Ариада – НХ» (Нижнекамск).

В выходные – на лыжню

В Рязани появились информационные щиты со схемами лыжных трасс

Проект разработали тренеры СДЮСШОР «Вымпел» (директор Петр Андрианов). Лыжники давно ждали подобную навигацию. Информационные щиты установлены в поселках Солотча и Голенчино, Мемориальном парке и Лесопарке в районе Торгового городка. Это излюбленные места отдыха рязанцев. Раньше многие путались и накатывали свои лыжные трассы, порой пересекаясь друг с другом на лыжне. Теперь, благодаря информационным щитам, движение упорядочится, да и тем, кто захочет пройти дистанцию на время, будет легче ориентироваться на местности.