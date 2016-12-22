Грезы в предлагаемых обстоятельствах

В лаборатории сна проверили истинность поговорки «Утро вечера мудренее»

Знакомый фотограф недавно поделился: «Знаешь, мистика какая-то. Давно занимаюсь репортажной съемкой и стал замечать, что в последнее время люди на снимках чаще получаются с закрытыми глазами. Такое чувство, что вокруг бродят сом­намбулы».

Памятуя о том, что в каждой правде есть доля шутки, я все-таки задумался. А ведь действительно – выражение «спать на ходу» приобретает характер социального диагноза. Огромное количество людей в наше время скоростей страдает от хронического недосыпания. К чему ведет всех нас такой образ жизни и есть ли панацея? За ответами отправляюсь в одну из рязанских лабораторий сна, к специалисту-сомнологу Любови Николаевне Мартьяновой.

Ряд кабинок с дверями из матового стекла, спокойные и умиротворяющие цвета интерьера, портативные диагностические аппараты… На мониторе компьютера волнистая линия отображает поток данных, считываемых приборами со спящего пациента: фазы сна, движение грудной клетки, содержание кислорода в крови, электрокардиограмма…

– А какие сны снятся человеку, вы тоже можете зафиксировать? – спрашиваю Любовь Мартьянову.

Л.Н. – Нет, в эту область психики сомнологи не вторгаются. Мы можем лишь зафиксировать ту часть сна, которая протекает со сновидениями.

– Любовь Николаевна, давно установлено, что количество аварий на дорогах, случающихся по причине недосыпания водителей, больше, чем аварий в результате алкогольного опьянения. А сколько мелких неприятностей происходит с невыспавшимися, и представить сложно. Можно ли говорить о том, что проблемы со сном из чисто медицинских перерастают в социальные?

Л.Н. – Об этом говорят уже давно. А когда это произошло? Наверное, еще в те времена, когда появилось электрическое освещение и люди начали искусственно продлевать периоды бодрствования. Работы прибавилось, а откуда брать время? От ужина и от обеда его не оторвешь, от удовольствий – жалко. И люди занимают его у сна. Однако это не помогает. Скорее, приносит вред. Есть незыблемое правило – человеку нужно столько сна, сколько ему хочется спать.

– Допустим, человек три ночи подряд спал неважно. Стоит ли переживать и думать, что разыгрывается бессонница?

Л.Н. – В сомнологии есть определение хронической бессонницы – это невозможность начать или поддерживать сон не менее чем три раза в неделю на протяжении трех месяцев подряд с последующей дневной сонливостью. Бессонница тоже бывает разной. В научной литературе описано семь ее видов. Есть такой вид, как парадоксальная бессонница. Человек жалуется: я не сплю несколько недель. Ставим на ночь датчики и видим – спит. Но индивидуальный механизм восприятия сна дает сбой. Вообще, классификатор включает 89 известных ныне болезней сна. Есть и экзотические расстройства, например, так называемый синдром взрывающейся головы. В момент засыпания в мозгу развивается импульс, который дает ощущение ментальной вспышки, и это нервное возбуждение долго не проходит, мешает заснуть.

– Неужели каждую из 89 болезней сна научились лечить?

Л.Н. – Предложены стандартные методики, но не для всех заболеваний. Происхождение некоторых из них по-прежнему большая загадка. Соответственно, и четких алгоритмов лечения не существует. Есть такая болезнь – нарколепсия, очень редкая, ею страдают всего 0,2 процента населения, но очень мучительная. Эти люди постоянно хотят спать и могут засыпать в любых положениях – с ложкой в руках или на ходу посреди улицы. Есть семейная фатальная инсомния, когда все члены семьи по достижении определенного возраста начинают спать все хуже и хуже, и это приводит к летальному исходу. За 30 лет врачебной практики мне ни одного такого случая, к счастью, не встретилось.

– Любовь Николаевна, недавно вы вернулись с X Всероссийской научно-практической конференции сомнологов. Какие проблемы находятся на переднем крае этой науки?

Л.Н. – Сама наука очень востребована, потому что от ее выводов зависит качество жизни человека. Что касается самых актуальных исследований, то большая их часть посвящена процессам сновидений. Тут вопросов пока больше, чем ответов. Известны случаи, когда во сне наступало озарение и приходило решение сложных задач. Вспомним хрестоматийный пример с Дмитрием Ивановичем Менделеевым, который увидел во сне периодическую таблицу химических элементов. Люди хотели бы управлять своими сновидениями, развивать творческие способности и даже обучаться во сне.

– Такие примеры есть?

Л.Н. – Сознание во сне отключается от внешних раздражителей, и открывается способность мыслить нестандартно. Что же касается прослушивания лекций с магнитофона в период сна, то ни один студент пока еще не сдал экзамен таким образом.

– Почему некоторым людям достаточно 3–4-х часов сна, чтобы чувствовать себя бодрыми весь день, а другим не хватает и восьми? Как трансформировать свою психофизику, чтобы потребность в ночном отдыхе сводилась к минимуму?

Л.Н. – Сомнологи выяснили, что у людей, не довольных качеством сна, много времени занимает сон поверхностный. Примерно 13–20% времени человек должен спать самым глубоким сном и 20% – сном со сновидениями. Если все фазы полноценны и гармоничны, утром возникает чувство бодрости. Однако искусственно регулировать стадии глубокого и парадоксального сна еще не научились. Во время сна со сновидениями человек адаптируется к стрессам и вырабатывает линию поведения. В этот момент решаются не только творческие, но и самые обычные житейские задачи. Происходит как бы инвентаризация накопленных знаний, впечатлений, эмоций, и мозг из миллиардов возможных вариантов подбирает самые удачные. Если у человека нет сна со сновидениями, он становится рассеянным, у него резко снижается работоспособность и ухудшается память. Но и тут немало загадок. Самая длительная стадия парадоксального сна у новорожденных, хотя мозг младенца еще не нагружен информацией. Казалось бы, что он там может анализировать. А у него из 16 часов сна восемь уходит на сон со сновидениями.

– С какой установкой в сознании нужно засыпать? Можно ли закладывать программу в мозг, чтобы утром получить результат?

Л.Н. – Некоторые психологи утверждают, что можно управлять сновидениями и якобы такие методики им известны. Когда такой продвинутый человек видит сон, он понимает, что спит. И если в этот момент вспомнить о волнующей проблеме, то все высвободившиеся резервы мозга примут участие в ее решении. Люцидные, или осознанные, сновидения действительно существуют. Но методики овладения ими таят для психики опасность. Есть риск не только не избавиться от старых проблем, но и получить новые, и в них придется разбираться уже психиатрам. Добавлю лишь, что область осознанных сновидений пока находится за рамками сомнологии. Что касается личных наблюдений, то могу сказать, что воспоминание о нерешенной задаче перед сном иногда бывает полезно. Только не надо на ней зацикливаться. Вспомнил, отпустил и лег спать. Можно с очень большой долей вероятности сказать, что решение придет в самый неожиданный момент.

– Бессонница раньше была уделом людей с высоким социальным статусом. Социологи говорят, что пирамида перевернулась: у кого хуже условия жизни и труда, тот больше нервничает и недосыпает.

Л.Н. – Точно установлено, что расстройства сна испытывают люди со сменным графиком работы, а таких около 30 процентов населения. Сомнологи могут подсказать, какой график для них лучше, а какой будет разрушать организм. Другая категория плохо спящих – это те, кто избавлен от необходимости ходить на работу к определенному времени, те же самые бизнесмены и категория самозанятых граждан. Ну и сидельцы за компьютером тоже в этой группе риска.

– Словом, для хорошего сна важен устойчивый жизненный ритм.

Л.Н. – И еще определенные правила гигиены сна. Одно из них заключается в том, чтобы в момент засыпания не прокручивать в голове все то, что потревожило за день. Лучше за 5-6 часов до сна уделить внимание этим проблемам. Просто перечислить их про себя и отложить в сторону, а себе сказать – подумаю о них завтра.

– Вспоминается хорошая пословица: «Хочешь жить долго – ложись спать добрым». Но есть еще одна трудность. Многим не удается лечь спать вовремя, и они думают – вот уж за выходные или новогодние праздники отосплюсь.

Л.Н. – К сожалению, здесь не действуют правила арифметики: пять дней сплю по шесть часов, а два дня по тринадцать, а в результате имею в среднем 8-часовой сон. Лучше не увеличивать нормальное для вас время сна больше чем на полтора часа, как бы вы мало ни спали до этого. Со временем все войдет в норму.

– Грядут длинные новогодние праздники. Как настраивать себя, чтобы переход к рабочим дням прошел безболезненно?

Л.Н. – Не стоит слишком выбиваться из суточного ритма. Днем сохранять активность, бодрость мыслей и чувств. Утром – не залеживаться в постели. Тогда вы почувствуете себя после праздников отдохнувшими, а не разбитыми. Бич нашего времени – депрессивные состояния, которые могут усугубляться от недосыпания и пассивности. Нужно помнить, что недостаток сна ничем не восполняется – ни витаминами, ни свежим воздухом, ни одним из видов досуга. Не экономьте на сне, и тогда вы увидите, как к вам капля за каплей возвращается радость жизни.

– Спасибо, Любовь Николаевна, за обстоятельную беседу.