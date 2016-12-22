Подари чудо

В преддверии Нового года каждый может стать волшебником и исполнить мечту ребенка

В Рязанской областной детской клинической больнице имени Н.В. Дмитриевой есть отделение, где находятся маленькие пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями. Процесс лечения и реабилитации, как правило, довольно длительный, поэтому мальчишки и девчонки проводят много времени в палатах. Здесь далеко не всем разрешают даже короткую прогулку во дворе больницы.

В преддверии Нового года медики и родители стараются сделать так, чтобы ребята почувствовали атмосферу праздника. А помогают им в этом актеры, волонтеры и просто неравнодушные рязанцы. Вот уже несколько лет по их инициативе проводится благотворительная акция «Новогоднее чудо». В ее рамках все желающие могут сделать подарок тем, кто лежит в отделении химиотерапии онкологических и гематологических больных областной детской больницы.

Письмо Деду Морозу

Дети пишут письма главному новогоднему волшебнику. В них – самые разные пожелания. Кто-то мечтает получить в подарок конструктор, кто-то – мягкую игрушку, куклу, машинку, кто-то – интересную книгу, а кто-то – телефон или планшет, чтобы было больше возможностей для общения с родными и друзьями. Все письма объединят искренность и вера в то, что чудо обязательно произойдет.

«Дорогой дедушка Мороз, в прошлый раз я просил у тебя здоровья, но ты сказал, что не можешь исполнить это желание, но оно исполнилось – я почти выздоровел!», – пишет Андрей Макаров. Теперь он попросил в качестве новогоднего подарка «Лего».

Или другое, не менее трогательное письмо, которое написала еще одна пациентка Милена Старкова: «Дорогой Дедушка Мороз! Я очень люблю панд, и поэтому прошу тебя – подари мне игрушечную пандочку (если можно, большую). Я очень долго болела. Сейчас (спасибо врачам) чувствую себя хорошо. Желаю тебе здоровья и чтобы все продолжали верить в тебя и в волшебную, чудесную Новогоднюю ночь. Заранее спасибо».

Четырехлетняя Ариша Пак в отделении химиотерапии будет встречать второй Новый год подряд. Девочка пока не умеет писать. Под ее диктовку письмо Деду Морозу написала мама Марина. Оказалось, что Ариша мечтает получить на праздник куклу-фею «Блум» – одну из героинь мультсериала «Клуб Винкс».

Помочь просто

Идея проведения благотворительной акции «Новогоднее чудо» появилась у супругов Романа и Екатерины Сулица. Они – актеры и помощники художественного руководителя театра «Переход» Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. «Несколько лет назад нас пригласили в отделение для того, чтобы мы провели день рождения маленького Левы, ему тогда исполнялось пять лет, – вспоминает Екатерина. – После этого мы стали поддерживать связь с работающей там воспитательницей Верой Грязновой, а потом решили от театра подарить детям новогодние подарки».

Через год актеры предложили ребятам написать свои пожелания в письмах, адресованных Деду Морозу. «Театр у нас семейный, домашний, поэтому письма как-то быстро разошлись и нашли отклик, – рассказывает Екатерина. – Знакомые и друзья тоже отозвались и помогли с покупкой подарков».

На своей страничке в соцсети Екатерина размещает письма детей. Оказалось, что многие рязанцы готовы поучаствовать в акции. «Мне начали писать незнакомые люди и предлагать помощь», – продолжает Екатерина.

Анна Гаранжа – одна из тех, кто узнала о благотворительной акции «Новогоднее чудо» через соцсети. «Ну как можно остаться равнодушной, читая письма этих детей?» – говорит она. Анна не

только сама начала искать подарки для детей, но и подключила к этому родственников, знакомых, подруг Анну Самойлову и Анастасию Бодалеву, а в прошлом году еще и педагогов и родителей рязанской школы № 51, в которой когда-то училась. «Когда приходила в школу на родительские собрания, то рассказывала про больных детей и их письма, – поясняет Анна Гаранжа. – И в каждом классе, даже не дослушав до конца, сразу начинали помогать. Благодарю всех, кто поддержал нас в желании исполнить заветные мечты этих ребят».

В этом году к акции «Новогоднее чудо» присоединилось и волонтерское движение «Обернись», деятельность которого направлено на оказание помощи малоимущим семья и организации сбора средств для лечения детей. По словам руководителя волонтерского движения Надежды Пашковой, на сегодняшний день сорок пять подарков уже куплено. Порядка десяти писем осталось пока с неисполненными желаниями.

Смех – хорошее лекарство

Роман и Екатерина Сулица – частые гости в Рязанской областной детской клинической больнице имени Н.В. Дмитриевой. Они стараются развеселить мальчишек и девчонок, помогают им путем создания позитивных эмоций. Супруги Сулица и еще один актер Данила Алексеев – представители автономной некоммерческой организации помощи детям, оказавшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах, «Больничные клоуны».

«Мы посмотрели видеоролик о работе больничных клоунов, и нас это очень заинтересовало, решили попробовать себя в этом деле, – рассказывает Екатерина Сулица. – На первый взгляд, было все достаточно просто, но на практике – не так уж и легко». Актеры прежде, чем начать работать в больничных палатах, проходили обучение.

В больнице нет сцены и нет особых условий для игры актеров, поэтому работа больничного клоуна строится на импровизации. «Нужно наладить контакт с партнером, а самое главное – с детьми, – отмечает Екатерина. – И поведение клоуна зависит от того, в каком отделении он работает. К примеру, в приемном отделении ребенка нужно успокоить и ненавязчиво доступно рассказать о том месте, в котором он находится, погасить в нем страх. В отделении, где дети лежат долгое время, клоуны при каждой новой встрече должны придумывать новые способы, чтобы увлечь и порадовать маленьких пациентов, а также их мам и бабушек, находящихся рядом».

Больничные клоуны – Роман и Екатерина Сулица и Данила Алексеев – накануне Нового года вновь придут к маленьким пациентам областной детской больницы и постараются сделать так, чтобы праздник ребятам понравился и запомнился.

Фото Анны Гаранжи