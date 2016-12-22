Областная общественно-политическая газета
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09.12.2016
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№230 (5271) |
Шестая полоса
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Лицом к природе

Министр Сергей Донской – о том, что должно стать приоритетным направлением развития в Год экологии
Лицом к природе

В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Владимирович Путин напомнил, что наступающий год – Год экологии. И до него остается меньше месяца.

В эти дни мы выходим на финишную прямую – приступаем к активной работе по подготовке и организации мероприятий, включенных в утвержденный план Года экологии.

Нам предстоит, не побоюсь этого слова, гигантская работа! За 12 месяцев мы проведем более 600 мероприятий во всех регионах России. Проекты распределены по восьми блокам. Самые крупные как по объему, так и по числу включенных мероприятий – это внедрение новой системы обращения с отходами и переход на наилучшие доступные технологии в различных отраслях. Кроме того, в соответствии с решением оргкомитета в число приоритетных вошли такие темы, как защита Байкальской природной территории, сохранение водных ресурсов, развитие заповедной системы.

Общий объем финансирования проектов, включенных в план, составляет более 347 млрд. рублей, в том числе средства федерального и региональных бюджетов – 156 млрд. рублей, внебюджетные средства – 191 млрд. рублей.

Важнейшая часть программы Года экологии – стимулирование перехода предприятий на новые технологии, позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую среду. Хотел бы отметить активную позицию бизнеса в этой сфере. В первую очередь это вложения в реконструкцию и техническое перевооружение, строительство новых экологически безопасных объектов и очистных сооружений. Планируемое снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду составит свыше 70 тыс.т в год. До конца текущего года планируется заключить еще 13 соглашений.

Значительная часть запланированных мероприятий будет касаться создания современной системы обращения с отходами, ликвидации накопленного экологического ущерба.

Кроме того, по поручению Президента будет разработана и запущена интерактивная карта мусорных свалок как дополнительный механизм общественного контроля за их ликвидацией.

Ну и, конечно же, важнейшим направлением Года экологии станут проекты, связанные с чистотой водоемов: в 2017 году будет реализовано 70 мероприятий, касающихся охраны водных объектов, 33 из них – по охране гордости нашей страны, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – озера Байкал.

Сегодня на Байкальской природной территории ведется работа по ликвидации экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. Совсем скоро будет дан старт первой очереди реконструкции правобережных очистных сооружений канализации в Улан-Удэ и реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега Иркутска. С целью укрепления туристского рекреационного потенциала региона состоится закладка Большой Байкальской тропы.

Хотел бы обратить особое внимание на то, что мы продолжим восстановление лесов на Байкальской природной территории, пострадавшей от природных пожаров 2015 года.

Всего же в Год экологии планируется восстановить не менее 800 тыс. га лесов на всей территории страны.

Год станет знаковым и по количеству созданных федеральных особо охраняемых природных территорий. Они будут созданы практически во всех федеральных округах России.

Укрепление статуса заповедников и национальных парков, а также расширение их площади позволят сохранить уникальные природные ландшафты и экосистемы, редких животных и растений, будет содействовать экологическому просвещению населения и развитию познавательного туризма.

Очень важно, что Год экологии формирует повестку для всей страны. В соответствии с решением оргкомитета и распоряжением Правительства всем субъектам Российской Федерации рекомендовано разработать собственные региональные планы проведения Года экологии и согласовать их с Минприроды России. К настоящему моменту 44 проекта рассмотрены с замечаниями, 21 проект согласован.

На 2017 год запланировано проведение ряда крупных мероприятий, призванных поддержать развитие в России экологоориентированной экономики. Среди них мне хотелось бы выделить два.

Первое – это Международная выставка-форум «ЭКОТЕХ», базовая площадка для презентации инновационных экологических разработок и обмена опытом по развитию «зеленых» технологий во всех отраслях. Выставка-форум пройдет в конце апреля в Москве и соберет на своей площадке более 10 тыс. участников. В рамках деловой программы «ЭКОТЕХ» планируется провести более 80 мероприятий, тематика которых будет ориентирована на практические вопросы, которые актуальны для бизнеса.

Второе ключевое событие Года экологии мы предлагаем провести в декабре – это V Всероссийский съезд по охране окружающей среды. Съезд по сложившейся традиции – это прежде всего дискуссионная площадка для профессионального экологического сообщества, совместный поиск новых идей по совершенствованию природоохранного законодательства, экологической стратегии России. Участниками съезда станут более 5 тыс. делегатов из всех субъектов Российской Федерации: представители власти, гражданского общества, науки, бизнеса.

Кроме этих отраслевых событий, считаю, что в 2017 году экологическая тематика, безусловно, должна стать важной частью программ крупнейших экономических форумов: Российского инвестиционного, Петербургского и Восточного. Мы планируем выйти с инициативой о проведении в рамках этих форумов специальных панельных дискуссий, посвященных актуальным вопросам экологического развития России, а также представить участникам форумов тематические экспозиции, посвященные проектам Года экологии, зеленым технологиям, сохранению редких видов животных, развитию экологического туризма.

Я глубоко убежден, что Год экологии должен стать заметным событием в общественной жизни страны, привлечь внимание самых широких слоев населения. Важно объединить весь огромный комплекс мероприятий, который разворачивается по всей стране, как на федеральном, так и на региональных уровнях, под одним брендом. Для этого разработана официальная эмблема Года экологии. Она символизирует одновременно богатство, уникальность объектов природы и усилия по охране окружающей среды на территории России. Объединимся же на год под ее эгидой!

Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»

Статья опубликована в номере 230 (5271) от 09 декабря 2016 года
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