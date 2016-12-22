Дмитрий Медведев даст поручения по тезисам Послания Президента

Областная общественно-политическая газета
20:45 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства В Рязани отметили День энергетика В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеУполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина В Рязани сгорел автомобиль В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет Рязанская облдума завершила осеннюю сессию В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм В Рязани для «Театральной России» ищут новое место Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года
Главная страница / Новости Рязани и области
09.12.2016
Просмотров: 128
№230 (5271) |
Шестая полоса
Актуально
Версия для печати

Дмитрий Медведев даст поручения по тезисам Послания Президента

Глава Правительства заявил, что они будут сформулированы в ближайшее время

После оглашения послания Президента Федеральному Собранию премьер Дмитрий Медведев провел рабочее совещание с членами Правительства. В первую очередь он заострил внимание на том, что Президентом были поставлены задачи не только на ближайший период, но и на более отдаленную перспективу, и призвал немедленно приступить к работе по названным главой государства направлениям.

– Прежде всего это обеспечение стабильного развития экономики, социальной сферы, выполнение социальных обязательств государства перед гражданами. В ближайшее время будет сформулирован перечень поручений по итогам послания. Уверен, что каждый из присутствующих услышал то, на чем нужно сосредоточиться в следующем году. Так что можно приступить к проработке вопросов немедленно, – заявил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр также добавил, что ситуация в стране остается не самой легкой, но по целому ряду направлений, как отметил Президент в послании, Правительству удалось добиться определенных позитивных изменений. По словам Дмитрия Медведева, эти результаты необходимо закрепить, при этом от членов Правительства он ждет максимально эффективного и ответственного подхода к решению поставленных задач.

На совещании был также рассмотрен ряд текущих вопросов: об ужесточении наказания за нарушение правил поведения зрителей на спортивных мероприятиях, о продлении налоговых льгот в Крыму, об изменениях в Налоговом кодексе, а также вопрос о создании Российского фонда информационных технологий.

За бюджетными деньгами ужесточат контроль

На заседании были рассмотрены и несколько поправок в действующую редакцию Налогового кодекса. Во-первых, предлагается установить, что в счетах-фактурах, выставляемых при реализации товаров, работ или услуг, передаче имущественных прав, при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, а также в корректировочных счетах-фактурах должен указываться идентификатор государственного контракта.

Речь идет о том, что при заключении любого государственного контракта будет указываться дополнительный идентификатор, с помощью которого государство сможет отслеживать движение бюджетных денег до конечного получателя. В Правительстве рассчитывают, что это позволит усилить контроль за использованием средств федерального бюджета.

Еще одной поправкой в кодекс предлагается освободить от уплаты налога на прибыль организации, которые являются управляющими компаниями и исполняют функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития.

В Крыму продлят налоговые льготы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила законопроект, согласно которому предлагается продлить до 1 января 2018 года срок действия особенностей применения законодательства в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами на территориях Республики Крым и города Севастополя. Согласно действующему законодательству, налогообложение в этой сфере остается льготным до 1 января 2017 года, однако в ФАС считают, что переход на всероссийские требования для полуострова может оказаться экономически необоснованным. В связи с этим предлагается продлить льготы еще на один год.

О создании Российского фонда развития информационных технологий

Был также рассмотрен проект постановления об учреждении Российского фонда развития информационных технологий. Предусматривается, что фонд будет содействовать продвижению российского программного обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках, а также взаимодействовать с крупными потенциальными заказчиками программного обеспечения, в том числе по организации его тестирования и пилотного внедрения.

Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»

Статья опубликована в номере 230 (5271) от 09 декабря 2016 года
Лицом к природе
Министр Сергей Донской – о том, что должно стать приоритетным направлением развития в Год экологии
Подари чудо
В преддверии Нового года каждый может стать волшебником и исполнить мечту ребенка
Ольга Трубушкина
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Документ особой важности
Губернатор вручил паспорта лучшим школьникам Рязанской области
Людмила Иванова
Событие
В два этапа
Пройдет ремонт региональных дорог в будущем году
По материалам официального сайта Правительства области
РВ ТВ
Ожившие традиции
На областном фестивале «Окские сезоны» работает выставка-ярмарка удивительных вещей
Татьяна Клемешева
Событие
9 декабря – День Героев Отечества
Их имена чтит Россия
Вячеслав Астафьев
Спорт
Чемпионский размах
В Рязани чествовали лучших спортсменов, тренеров, федерации по видам спорта
Вячеслав Астафьев
Событие
Неделя глазами экспертов
Люди года – люди города
Что может быть лучше любимой работы
Но при этом важно посмотреть на себя как бы со стороны, услышать искренний и добрый совет
Татьяна Банникова
Читатель - газета
Допинг для водителя
Читатель - газета
Наследство – в пользу брата
Читатель - газета
Как помочь малому бизнесу?
Без барьеров
Подари чудо
В преддверии Нового года каждый может стать волшебником и исполнить мечту ребенка
Ольга Трубушкина
Собеседник
Грезы в предлагаемых обстоятельствах
В лаборатории сна проверили истинность поговорки «Утро вечера мудренее»
Димитрий Соколов
Спорт
Победить себя
Главная цель триатлета Георгия Орлова
Светлана Максимова
Спорт
Идти вперед, не останавливаясь…
Проведен брифинг, посвященный итогам сезона-2016 и развитию женского футбола в области
Вячеслав Чирков
Спорт
Анонс спортивных событий
Спорт
Стрелы попали в цель
На всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука на призы Героя России Михаила Малахова рязанцы завоевали 13 медалей
Вячеслав Астафьев
Праздник
Праздник к нам приходит!
В преддверии Нового года рязанцы могут поздравить своих родных и близких эксклюзивной красочной открыткой от Деда Мороза
Общество
А счастья формула проста…
Ее хорошо знают в семье Калошиных
Хронограф
Из рода Палеологов
Споры о жене Ивана III Софье продолжаются до сих пор
Ирина Сизова
Хронограф
Дом правосудия
110 лет назад окончено строительство нынешнего здания Рязанского областного суда
Ирина Сизова
Наши новости
Новаторы среди книжных полок
Молодые библиотекари соревновались в проектной деятельности
Анна Добролежа
Наши новости
Уроки милосердия
Время для добрых дел есть у каждого из нас
Кинозал
Упражнения в прекрасном
Светлана Максимова
Кинозал
Киноновости
Из путевого блокнота
Лицом – к России
Чем живет сегодня братская страна и в какую сторону движутся ее конвейеры
Людмила Иванова
Вернисаж
Свет, идущий сквозь времена
Живописец Юрий Кузнецов представил свое видение русской архитектуры
Татьяна Клемешева
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru