Дмитрий Медведев даст поручения по тезисам Послания Президента

Глава Правительства заявил, что они будут сформулированы в ближайшее время

После оглашения послания Президента Федеральному Собранию премьер Дмитрий Медведев провел рабочее совещание с членами Правительства. В первую очередь он заострил внимание на том, что Президентом были поставлены задачи не только на ближайший период, но и на более отдаленную перспективу, и призвал немедленно приступить к работе по названным главой государства направлениям.

– Прежде всего это обеспечение стабильного развития экономики, социальной сферы, выполнение социальных обязательств государства перед гражданами. В ближайшее время будет сформулирован перечень поручений по итогам послания. Уверен, что каждый из присутствующих услышал то, на чем нужно сосредоточиться в следующем году. Так что можно приступить к проработке вопросов немедленно, – заявил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр также добавил, что ситуация в стране остается не самой легкой, но по целому ряду направлений, как отметил Президент в послании, Правительству удалось добиться определенных позитивных изменений. По словам Дмитрия Медведева, эти результаты необходимо закрепить, при этом от членов Правительства он ждет максимально эффективного и ответственного подхода к решению поставленных задач.

На совещании был также рассмотрен ряд текущих вопросов: об ужесточении наказания за нарушение правил поведения зрителей на спортивных мероприятиях, о продлении налоговых льгот в Крыму, об изменениях в Налоговом кодексе, а также вопрос о создании Российского фонда информационных технологий.

За бюджетными деньгами ужесточат контроль

На заседании были рассмотрены и несколько поправок в действующую редакцию Налогового кодекса. Во-первых, предлагается установить, что в счетах-фактурах, выставляемых при реализации товаров, работ или услуг, передаче имущественных прав, при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, а также в корректировочных счетах-фактурах должен указываться идентификатор государственного контракта.

Речь идет о том, что при заключении любого государственного контракта будет указываться дополнительный идентификатор, с помощью которого государство сможет отслеживать движение бюджетных денег до конечного получателя. В Правительстве рассчитывают, что это позволит усилить контроль за использованием средств федерального бюджета.

Еще одной поправкой в кодекс предлагается освободить от уплаты налога на прибыль организации, которые являются управляющими компаниями и исполняют функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития.

В Крыму продлят налоговые льготы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила законопроект, согласно которому предлагается продлить до 1 января 2018 года срок действия особенностей применения законодательства в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами на территориях Республики Крым и города Севастополя. Согласно действующему законодательству, налогообложение в этой сфере остается льготным до 1 января 2017 года, однако в ФАС считают, что переход на всероссийские требования для полуострова может оказаться экономически необоснованным. В связи с этим предлагается продлить льготы еще на один год.

О создании Российского фонда развития информационных технологий

Был также рассмотрен проект постановления об учреждении Российского фонда развития информационных технологий. Предусматривается, что фонд будет содействовать продвижению российского программного обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках, а также взаимодействовать с крупными потенциальными заказчиками программного обеспечения, в том числе по организации его тестирования и пилотного внедрения.

Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»