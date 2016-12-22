Необходимая «зеленая карточка»

«Я потеряла СНИЛС. Как его восстановить?

Елена Иванченко, г. Рязань»

Ежегодно пять миллионов человек – и взрослых, и детей – регистрируются в Пенсионном фонде России и получают свидетельство обязательного пенсионного страхования с уникальным СНИЛС – «страховым номером индивидуального лицевого счета».

Помимо того, что СНИЛС нужен для формирования пенсии, он необходим для получения государственных услуг в электронном виде и льгот, сокращения количества документов при получении различных услуг и др.

СНИЛС предоставляется каждому гражданину один раз и навсегда и закрепляется только за ним. А вот саму «зеленую карточку» можно и потерять. Если случилась такая неприятность, восстановить свидетельство просто.

Если вы работаете, обратитесь в отдел кадров с заявлением о выдаче дубликата. Если вы относитесь к категории самозанятого населения (индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус и т. д.), обратитесь в Пенсионный фонд России по месту своей регистрации в качестве страхователя с заявлением о выдаче дубликата. Неработающие граждане должны подать заявление о восстановлении «зеленой карточки» в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания.

В течение месяца со дня обращения гражданина или работодателя на основании данных индивидуального лицевого счета будет выдан дубликат страхового свидетельства.