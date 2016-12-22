Допинг для водителя

«Работаю в грузовом такси. Часто приходится ездить на дальние расстояния, в другие города, чтобы заработать больше денег. Иногда пью безалкогольные «энергетические напитки», чтобы не уснуть за рулем. Насколько они вредны? И чем можно их заменить?

Иван Игнатьев, Михайловский район»

Отвечает психолог отделения медицинской профилактики областного клинического наркологического диспансера А.Л. Семина:

– Производители энергетиков утверждают, что влияние этих напитков, содержащих кофеин, таурин и (или) другие тонизирующие компоненты, на организм человека только положительное. Однако на самом деле они могут нанести серьезный урон здоровью.

Энергетики нарушают правильную работу всех органов и систем. Известны многие побочные последствия потребления высоких доз кофеина, который они содержат, и, прежде всего, удар на себя принимает сердце: возникает тахикардия, повышение кровяного давления, которое приводит к увеличению размеров левого желудочка сердца, поражению сосудов головного мозга, а в самых серьезных случаях может произойти даже сердечный приступ и последующий летальный исход.

После употребления энергетиков сонливость и усталость на время могут действительно исчезнуть, человек будет ощущать прилив бодрости в течение четырех часов, но это происходит за счет растраты собственных энергетических ресурсов организма.

Психостимуляторы, которые используются в энергетических напитках, могут вызывать привыкание, если увлекаться ими слишком часто. Систематическое употребление энергетических напитков может также привести к зависимости. Энергетики категорически противопоказаны людям, страдающим от гипертонии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, глаукомы, нарушений сна, людям с повышенной возбудимостью и чувствительностью к кофеину.

В качестве отличного аналога энергетическим напиткам существует большое количество более здоровых способов поднять жизненный тонус с абсолютной пользой для организма: это здоровое питание с употреблением в пищу пшеничных отрубей, меда, ядер фундука и грецкого ореха, ягод клюквы, соблюдение режима дня и отдыха, прогулки на свежем воздухе и занятие спортом.

Энергетические напитки являются следствием попытки угнаться за стремительно ускоряющимся темпом нашей жизни, но употребление их даже в малых количествах рано или поздно может привести практически к полному истощению энергетических запасов организма и возникновению астенического синдрома.