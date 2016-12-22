Наследство – в пользу брата

«У меня в другом городе умер родственник и оставил нам с братом дом. Но я в нем не нуждаюсь и хочу отдать свою долю брату. Можно ли отказаться от принятия наследства и что для этого нужно сделать?

Николай Рыбкин, г. Рязань»

Отвечает юрист Наталья Баранова:

– Принятие наследства является правом наследника. Поэтому если наследник не заинтересован в его принятии, он может от наследства отказаться. Закон устанавливает порядок и последствия такого отказа. Отказываясь от наследства, можно указать лицо из наследников по завещанию или закону любой очереди, не лишенных наследства, в пользу которых происходит такой отказ. Срок для отказа от наследства равен сроку на его принятие. При этом отказ от наследства не может быть впоследствии взят обратно.

Отказ от наследства недопустим в следующих случаях: если имущество наследуется по завещанию и при этом все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам; при наследовании обязательной доли; если наследнику подназначен наследник. Для отказа от наследства наследнику необходимо подать по месту открытия наследства нотариусу или иному уполномоченному в соответствии с законом лицу, имеющему право выдавать свидетельства о праве на наследство, заявление об отказе от наследства.