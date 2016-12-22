Как помочь малому бизнесу?

«Открыла собственную пекарню год назад, расширяю бизнес, нужно закупить новое оборудование, но в банке мне кредит не одобрили. Занимать у родственников не хочется. Друзья рассказали, что можно обратиться за ссудой в специальную микрофинансовую организацию. Где найти такую организацию, которая даст деньги малому бизнесу, да еще и под небольшой процент?

Светлана Башкирова, предприниматель»

Отвечает специалист Отделения по Рязанской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу:

– В вашей ситуации вы можете обратиться за господдержкой: в 15 регионах Центрального федерального округа региональными и муниципальными властями созданы специальные фонды поддержки предпринимательства. Эти фонды являются микрофинансовыми организациями, специализирующимися на выдаче займов малому и среднему бизнесу. Сейчас в Центральном федеральном округе действует 30 таких фондов поддержки МСП. При этом в Ярославской, Тульской, Брянской и Воронежской областях, помимо регионального фонда, существуют муниципальные.

В Рязанской области микрофинансовой организацией, специализирующейся на выдаче займов малому и среднему бизнесу, является микрофинасовая организация «Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства».

Надзор за деятельностью региональных фондов поддержки МСП, как и за деятельностью всех МФО, осуществляет Банк России. Полный перечень МФО предпринимательского финансирования, в том числе МФО фондов поддержки малого и среднего предпринимательства, представлен на сайте Банка России www.cbr.ru в разделе «Финансовые рынки».

Благодаря содействию властей программы МФО фондов поддержки малого и среднего предпринимательства отличаются льготными процентными ставками. Еще одно важное отличие займа в таких МФО – получить его зачастую проще и быстрее, чем в банке. Кроме того, эти МФО готовы оказать консультации по вопросам регистрации бизнеса, бухгалтерского учета, налогообложения.

Статистика свидетельствует о том, что все больше предпринимателей начинают пользоваться возможностью получить поддержку в специализированных МФО. В ЦФО по итогам I полугодия 2016 года портфель микрозаймов МФО фондов поддержки малого и среднего предпринимательства составил 3,2 млрд. рублей – на 27% больше, чем по итогам аналогичного периода 2015 года.