Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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09.12.2016
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№230 (5271) |
Четвёртая полоса
Люди года – люди города
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Что может быть лучше любимой работы

Но при этом важно посмотреть на себя как бы со стороны, услышать искренний и добрый совет
Что может быть лучше любимой работы

Всероссийский конкурс «Учитель года» вызывает в нашем обществе большой интерес. За ходом его следят не только учителя. К его результатам демонстрирует внимание власть. Состязание определяет не только самых смелых и творческих педагогов, но и новые, назревшие в обществе тенденции.

У рязанцев интерес к конкурсу был с самого начала, и уже только это, независимо от результатов, есть своего рода знак качества нашего педагогического сообщества, свидетельством его постоянного стремления вперед. В этом году испытание всероссийским педагогическом олимпом прошла преподаватель физики школы №17 г. Рязани Любовь Викторовна Голикова. Не войдя в состав пятнадцати лауреатов, она выступила достойно, получила высокую оценку коллег, обретя к тому же у них репутацию очень доброжелательного, комфортного в общении человека.

Есть еще одно примечательное обстоятельство, которое Любовь Викторовна упомянула в самом начале нашего разговора: «Я учитель среднего возраста, довольно редкого сейчас». Почему?

Л.Г. – Мой педагогический стаж насчитывает 16 лет. Я пришла работать в 17-ю школу в 2000 году. И целых десять лет я была самой младшей из коллег! Потому что выпускники вуза по специальности «учитель» категорически не хотели работать в школе. С начала нынешнего десятилетия количество молодых педагогов в системе образования увеличилось. Однако их не так много, как опытных, умудренных жизнью учителей. Будет здорово, если между различными поколениями преподавателей будет диалог. Я уверена, он принесет пользу всем.

 – Ваше поколение в начале учительского пути и поколение нынешних «новеньких» учителей отличаются друг от друга?

Л.Г. – Конечно. Так же, как и школьники тех и этих годов. Подростки 90-х, к которым я сама отношусь, часто были сложными в поведении. Сказывалось влияние времени. Ведь родителей главным образом заботило, как заработать на жизнь. Как следствие – дети испытывали недостаток внимания. У меня к пятому курсу университета сложилась та же проблема: ведь я уже обзавелась семьей. Потому и стала с утра учиться, а вечером работать. Профессию выбрала сознательно: учителем я мечтала быть с детства, в школу пришла охотно.

Сейчас молодежь, конечно, другая. Сужу хотя бы по своим выпускникам нынешнего года. Это целенаправленные, мотивированные ребята – они знают, чего хотят. А хотят они стать великими (да, это без преувеличения) учеными. И потому поступили в лучшие вузы страны.

 – Состав участников конкурса «Учитель года-2016» был тоже очень молодым и успешным. Но при этом не раз высказывалась заинтересованность в том, чтобы участвовали и более опытные, зрелые педагоги, которые на это не очень соглашаются.

Л.Г. – Меня тоже не сразу уговорили. Ведь конкурс требует не только много сил и времени, но и душевных затрат. И неизвестно, приобретешь ли ты что для повышения своей самооценки или, наоборот, потеряешь. Но бояться его все равно не стоит. Даже те педагоги, которые не получают наград, выходят на качественно новый уровень в своей деятельности. Вы показываете свою работу, ее обсуждают – это очень важно. Надо выходить за пределы своей школы. Если мои материалы помогут кому-то из моих коллег, очень хорошо. Но прежде всего это помогло мне. Я поняла: мои методы, способы работы принимаются профессиональным сообществом.

 – Жюри и коллеги оценили применение на вашем уроке эксперимента…

Л.Г. – У меня сам предмет экспериментальный, без экспериментов вести его невозможно. Но эксперименты бывают разные – виртуальные, видео и т.д. Я начала в свое время все это активно использовать, а потом вдруг поняла: у детей вызывают наибольший и живой интерес реальные эксперименты – то, что они могут делать своими руками. Мало того, что я стала им давать больше лабораторных работ в классе, я и на дом задавала, например, изготовить самодельный физический прибор… Или домашний опыт снять на видео, а в класс принести отчет на флешке. Все это обычно вызывает у ребят положительные эмоции, и родители благодарят. Но, конечно, за опытом должна следовать его глубокая проработка. И вот тут наступает, наверное, главное. Надо предоставить учащимся полную свободу в обмене мнениями. Эксперимент может быть проблемным. И знаете сколько порой суждений возникает по поводу того, почему получился данный результат! И ни в коем случае нельзя сказать: «Садись, ты ничего не понимаешь»… Надо уважать каждое мнение, объяснять его плюсы-минусы и прийти к какому-то ободряющему выводу. Дети не должны бояться высказывать «неправильные» мысли.

 – Любовь Викторовна, можно сказать, что участие во всероссийском конкурсе разделило вашу жизнь, педагогическую деятельность на периоды «до» и «после»?

Л.Г. – Педагогическую работу – нет, но точно могу сказать, что год участия в конкурсе – это веха в моей жизни. Почему год? Все началось с подачи в октябре прошлого года заявки на городской конкурс, в котором мне досталась победа. С тех пор я и начала жить в режиме конкурса, и самым интересным был период подготовки к всероссийскому этапу. Это был настоящий праздник. Прежде всего мне удалось пообщаться с ведущими методистами области – ведь далеко не каждый день мы имеем такую возможность. Они готовили меня заинтересованно, в неформальной обстановке, оттачивая буквально каждую деталь моего предстоящего выступления. Это было очень здорово. Плюс к этому мне удалось съездить в другие города, встретиться с коллегами-физиками, которые прошли через всесоюзный конкурс. Затем была встреча с учителями физики области… И всюду было профессиональное общение, звучали искрение, добрые советы.

Я сейчас много думаю над тем, как и что надо сделать, чтобы каждый учитель через все это прошел. Чтобы он мог без волнения и боязни представить свой опыт работы, получить от коллег и методическое, и жизненное наставление.

С этим как раз связан один из моментов конкурса, который меня лично очень тронул. Когда уже были объявлены пятнадцать лауреатов и они ушли готовиться к испытанию «мастер-класс», участники, которые не прошли в «пятнашку», начали в фойе гостиницы показывать свое мастерство. Смысл этого абсолютно понятен: да, кому-то повезло, кого-то члены жюри увидели, оценили, но и среди «неувиденных» много талантливых людей. И состоялся непринужденный, естественный обмен мнениями, во время которого можно было запросто подойти к выступающему с просьбой более подробно рассказать о его технологии или показать понравившийся прием.

 – Любовь Викторовна, в средствах массовой информации, во властных структурах идет много разговоров о преподавании русского языка и литературы. Но вот что-то не встречалось мне обеспокоенных высказываний по поводу преподавания физики. У вас, учителей физики, нет проблем?

Л.Г. – Я задавала похожий вопрос министру образования Дмитрию Ливанову, когда он был у нас на установочном семинаре. Но он от ответа ушел. Конечно, в физико-математическом направлении много проблем (что сказалось и на отборе лауреатов), и возможно, они скоро встанут со всей остротой в связи с нехваткой инженерно-технических кадров, о чем уже давно говорят. Относительно литературы можно спорить: какие книги вводить в обязательную программу, а какие нет. Что касается преподавания физики, то не так остро стоит вопрос, что изучать, а что нет. Важно определить, на каком уровне. Количество уроков по физике сокращается, и вообще такое ощущение, что преподавание нашего предмета может быть сведено к обзорному уровню, чтобы дать детям только общее представление о физике. В такой ситуации мы хорошую техническую подготовку кадров, конечно, не осилим.

Я думаю, в дальнейшем обучение пойдет строго по пути профилизации. Если соберутся дети, которые выбрали физико-математический профиль, в одном учебном заведении, имеющем хорошую материальную базу для обучения, квалифицированных педагогов, достаточное количество часов, тогда получится хороший результат, что даст свои плоды в дальнейшем.

Наша школа – многопрофильная, мы пытаемся собрать ребят по интересам как можно раньше, чтобы они имели возможность попробовать себя по разным направлениям. Поэтому у меня этот учебный год очень интересный, я сейчас веду физику в пятом классе…

 – Какое у вас после конкурса настроение?

Л.Г. – Все время хочется развиваться…

 – А какие перспективы роста?

Л.Г. – Меня часто спрашивают: вы хотите быть директором школы? А пойти во власть? Нет, я выбрала свою жизнь, я хочу быть учителем. Какие перспективы могут быть лучше, чем заниматься любимой работой?

Статья опубликована в номере 230 (5271) от 09 декабря 2016 года
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