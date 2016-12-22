9 декабря – День Героев Отечества

Областная общественно-политическая газета
20:48 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали В Рязани сгорел автомобиль В Рязани отметили День энергетика Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина В Рязани для «Театральной России» ищут новое место В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеС лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий Рязанская облдума завершила осеннюю сессию Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года
Главная страница / Новости Рязани и области
09.12.2016
Просмотров: 304
№230 (5271) |
Третья полоса
Событие
Версия для печати

9 декабря – День Героев Отечества

Их имена чтит Россия

Памятная дата – День Героев Отечества – была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года, когда российские парламентарии приняли соответствующий законопроект в первом чтении. Было решено отмечать День Героев каждый год 9 декабря. В пояснительной записке к документу говорилось следующее: «Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы».

Считается, что самое большое количество Героев Советского Союза и Героев России – в Рязанской области. Золотыми звездами награждены 134 выпускника Рязанского высшего военного десантного командного училища. Они совершали подвиги как на фронтах Великой Отечественной войны, так и в локальных войнах уже в мирное время. Именами Героев названы в Рязани улицы. Герои живут среди нас. В Рязани действует региональное отделение Фонда Героев Советского Союза и Героев России, которое помогает семьям погибших и проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Возглавляет Фонд Герой Советского Союза Альберт Слюсарь. О Героях-рязанцах написаны книги, сняты фильмы.

Сегодня Героев будут чествовать в музее ВДВ и Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького. Пройдут Уроки мужества в школах. Молодежи расскажут о людях, которые на защиту Отечества всегда вставали первыми.

Ольга Воронова

Вызываю огонь на себя
Памяти российского воина Александра Прохоренко,
геройски погибшего в Сирии 17 марта 2016 года

Он ушел на войну – воевать за Россию
На далекой от дома сирийской земле
И в неравном бою против дьявольской силы
Принял смерть на пылающей жаром скале.
…Адский бой! Еле слышны слова командира:
«Продержись, лейтенант! Уже помощь близка!»
Но смыкают кольцо палачи из ИГИЛа,
И их тысячной банде не видно конца.
Ах, как жарит нещадно сирийское солнце!
Ах, как близко уже подступили враги…
Эх, напиться б водицы родной из колодца
И в родное село заглянуть – Городки!
Лучше смерть, чем позор и бесчестие плена.
Пусть умру – но не сдамся. Иначе – нельзя!
«Командир, говорит лейтенант Прохоренко.
Это я. Вызываю огонь на себя!»
Он погиб как Солдат. Двадцать пять ему было,
Но в тот миг он прикрыл всю планету собой.
Это слава и честь, это русская сила:
И один в поле воин, если это – герой.
Да, Европа его назовет «русским Рэмбо»,
Но Россия запомнит, по герою скорбя:
«Командир, говорит лейтенант Прохоренко.
Это я. Вызываю огонь на себя!»

Статья опубликована в номере 230 (5271) от 09 декабря 2016 года
Ожившие традиции
На областном фестивале «Окские сезоны» работает выставка-ярмарка удивительных вещей
Татьяна Клемешева
Чемпионский размах
В Рязани чествовали лучших спортсменов, тренеров, федерации по видам спорта
Вячеслав Астафьев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Документ особой важности
Губернатор вручил паспорта лучшим школьникам Рязанской области
Людмила Иванова
Событие
В два этапа
Пройдет ремонт региональных дорог в будущем году
По материалам официального сайта Правительства области
РВ ТВ
Ожившие традиции
На областном фестивале «Окские сезоны» работает выставка-ярмарка удивительных вещей
Татьяна Клемешева
Событие
Неделя глазами экспертов
Читатель - газета
Необходимая «зеленая карточка»
Читатель - газета
Допинг для водителя
Читатель - газета
Наследство – в пользу брата
Читатель - газета
Как помочь малому бизнесу?
Актуально
Лицом к природе
Министр Сергей Донской – о том, что должно стать приоритетным направлением развития в Год экологии
Актуально
Дмитрий Медведев даст поручения по тезисам Послания Президента
Глава Правительства заявил, что они будут сформулированы в ближайшее время
Без барьеров
Подари чудо
В преддверии Нового года каждый может стать волшебником и исполнить мечту ребенка
Ольга Трубушкина
Собеседник
Грезы в предлагаемых обстоятельствах
В лаборатории сна проверили истинность поговорки «Утро вечера мудренее»
Димитрий Соколов
Спорт
Победить себя
Главная цель триатлета Георгия Орлова
Светлана Максимова
Спорт
Идти вперед, не останавливаясь…
Проведен брифинг, посвященный итогам сезона-2016 и развитию женского футбола в области
Вячеслав Чирков
Спорт
Анонс спортивных событий
Спорт
Стрелы попали в цель
На всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука на призы Героя России Михаила Малахова рязанцы завоевали 13 медалей
Вячеслав Астафьев
Праздник
Праздник к нам приходит!
В преддверии Нового года рязанцы могут поздравить своих родных и близких эксклюзивной красочной открыткой от Деда Мороза
Общество
А счастья формула проста…
Ее хорошо знают в семье Калошиных
Хронограф
Из рода Палеологов
Споры о жене Ивана III Софье продолжаются до сих пор
Ирина Сизова
Хронограф
Дом правосудия
110 лет назад окончено строительство нынешнего здания Рязанского областного суда
Ирина Сизова
Наши новости
Новаторы среди книжных полок
Молодые библиотекари соревновались в проектной деятельности
Анна Добролежа
Наши новости
Уроки милосердия
Время для добрых дел есть у каждого из нас
Кинозал
Упражнения в прекрасном
Светлана Максимова
Кинозал
Киноновости
Из путевого блокнота
Лицом – к России
Чем живет сегодня братская страна и в какую сторону движутся ее конвейеры
Людмила Иванова
Вернисаж
Свет, идущий сквозь времена
Живописец Юрий Кузнецов представил свое видение русской архитектуры
Татьяна Клемешева
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru