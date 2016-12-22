9 декабря – День Героев Отечества

Их имена чтит Россия

Памятная дата – День Героев Отечества – была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года, когда российские парламентарии приняли соответствующий законопроект в первом чтении. Было решено отмечать День Героев каждый год 9 декабря. В пояснительной записке к документу говорилось следующее: «Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы».

Считается, что самое большое количество Героев Советского Союза и Героев России – в Рязанской области. Золотыми звездами награждены 134 выпускника Рязанского высшего военного десантного командного училища. Они совершали подвиги как на фронтах Великой Отечественной войны, так и в локальных войнах уже в мирное время. Именами Героев названы в Рязани улицы. Герои живут среди нас. В Рязани действует региональное отделение Фонда Героев Советского Союза и Героев России, которое помогает семьям погибших и проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Возглавляет Фонд Герой Советского Союза Альберт Слюсарь. О Героях-рязанцах написаны книги, сняты фильмы.

Сегодня Героев будут чествовать в музее ВДВ и Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького. Пройдут Уроки мужества в школах. Молодежи расскажут о людях, которые на защиту Отечества всегда вставали первыми.

Ольга Воронова

Вызываю огонь на себя

Памяти российского воина Александра Прохоренко,

геройски погибшего в Сирии 17 марта 2016 года

Он ушел на войну – воевать за Россию

На далекой от дома сирийской земле

И в неравном бою против дьявольской силы

Принял смерть на пылающей жаром скале.

…Адский бой! Еле слышны слова командира:

«Продержись, лейтенант! Уже помощь близка!»

Но смыкают кольцо палачи из ИГИЛа,

И их тысячной банде не видно конца.

Ах, как жарит нещадно сирийское солнце!

Ах, как близко уже подступили враги…

Эх, напиться б водицы родной из колодца

И в родное село заглянуть – Городки!

Лучше смерть, чем позор и бесчестие плена.

Пусть умру – но не сдамся. Иначе – нельзя!

«Командир, говорит лейтенант Прохоренко.

Это я. Вызываю огонь на себя!»

Он погиб как Солдат. Двадцать пять ему было,

Но в тот миг он прикрыл всю планету собой.

Это слава и честь, это русская сила:

И один в поле воин, если это – герой.

Да, Европа его назовет «русским Рэмбо»,

Но Россия запомнит, по герою скорбя:

«Командир, говорит лейтенант Прохоренко.

Это я. Вызываю огонь на себя!»