Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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09.12.2016
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№230 (5271) |
Третья полоса
Спорт
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Чемпионский размах

В Рязани чествовали лучших спортсменов, тренеров, федерации по видам спорта
Чемпионский размах

Итоги областного смотра-конкурса за 2016 год подвели в спортивно-развлекательном центре «Озон». Церемонию награждения организаторы (министерство молодежной политики, физической культуры и спорта) посвятили 105-летию рязанского футбола и провели ее в формате подготовки к предстоящим играм на Кубок Конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.

Почетными гостями церемонии награждения стали губернатор Олег Ковалев, министр молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова, председатель комитета по налогам и бюджету Рязанской областной Думы Михаил Агапкин. В начале церемонии глава региона вручил спортсменам и тренерам ведомственные и региональные награды.

– Я убежден, что у нас с вами все будет получаться, – сказал Олег Ковалев. – У рязанских спортсменов и тренеров есть большие перспективы. Мы будем продолжать развитие спортивной базы, создание школ совершенствования спортивного мастерства. Базу для занятий физкультурой и массовым спортом мы практически создали. Почти во всех районах построили физкультурно-спортивные комплексы, но есть открытые стадионы, которыми тоже будем заниматься. В следующем году сдадим в эксплуатацию Центр единоборств. В течение ближайших лет мы должны построить еще три-четыре ледовые арены, чтобы предоставить более широкие возможности для тренировок фигуристов и хоккеистов. Для дальнейшего развития и совершенствования массового спорта и спорта высших достижений в нашем регионе есть все возможности, и мы обязательно будем их реализовывать.

Министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова поздравила собравшихся с успешным завершением года, по итогам которого рязанские спортсмены завоевали 947 медалей международного и всероссийского уровня.

– 2016 год ознаменован яркими спортивными победами, успешно проведенными на территории региона турнирами и соревнованиями, увеличением до 33,1% числа рязанцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом, активным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Золотыми страницами в истории рязанского спорта стали рекорды и победы спортсменов по олимпийским, паралимпийским и неолимпийским видам спорта. Спорт – это наша национальная идея, то, что объединяет всех от мала до велика, делает нас сильнее и увереннее, вызывает чувство гордости за нашу страну, – подчеркнула Татьяна Пыжонкова.

Награды по итогам года были вручены лучшим спортсменам по олимпийским и неолимпийским видам спорта, пара- и сурдолимпийцам, а также лучшим тренерам в этих номинациях. Награды также получили и лучшие федерации по видам спорта. Отмечены и лучший спортивный врач, детский тренер, журналист. Специальные награды от регионального минспорта вручены и за пропаганду физической культуры и спорта.

Статья опубликована в номере 230 (5271) от 09 декабря 2016 года
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