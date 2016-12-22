Неделя глазами экспертов

Александр Фомин,

методист Шиловского краеведческого музея:

– Мы внимательно следим за историей вокруг обнаруженного в Рязани дома, в котором, возможно, проживал Константин Эдуардович Циолковский, на этой неделе в газете «Рязанские ведомости» была опубликована обширная статья, рассказывающая об исследовании этого вопроса, проведенного сотрудниками рязанского архива. Ответ на вопрос, имеет ли отношение дом на улице Вознесенской к великому ученому, пока найти не удалось, и мы надеемся, что краеведам, историкам, экспертам удастся установить истину.

Взволновало падение истребителя Су-33 при посадке на палубу «Адмирала Кузнецова». Это вторая потеря боевого самолета за месяц для авиагруппы «Адмирала Кузнецова». В середине ноября упал МиГ-29К. К счастью, в обоих случаях пилоты катапультировались и остались живы. Безусловно, никого не оставила равнодушным трагедия, случившаяся на этой неделе в Сирии, – обстрел военного госпиталя и гибель наших медиков. На этой неделе мы празднуем День Героев Отечества. Жаль, что ряды героев пополнились таким трагическим образом.

Михаил Глухих,

директор Учебного центра ЖКХ Рязанской области:

– Наконец зима пришла вовремя. Несмотря на обильные снегопады, Рязань не стала сплошной пробкой. И в этом заслуга наших коммунальных служб. Еще на этой неделе в городе Спасске состоялся межТОСовский турнир по теннису и шахматам с участием команд территорий общественного самоуправления Рязани и Спасска. Инициатива его проведения принадлежала председателю ТОС «Яблоневая» Игорю Михайловичу Генеральскому, одному из активных пропагандистов дворового спорта в Рязани. Поддержку данной общественной инициативы оказала администрация города Спасска, отдел по работе с общественными проектами и развитию самоуправления администрации Рязани, Ассоциация органов ТОС области. Участники турнира обменивались опытом, рассказывали друг другу о своих спортивных занятиях, у активистов «горели» глаза, чувствовалось, что в ТОСе объединились увлеченные люди, легкие на подъем и готовые на серьезные, интересные и полезные обществу дела.

Запомнилось сообщение регионального министерства здравоохранения о том, что в области в этом году увеличилась рождаемость. На мой взгляд, это один из самых важных показателей нашего уровня жизни и социального самочувствия. И еще на этой неделе стало заметнее, что рязанцы больше улыбаются – приближение новогодних праздников поднимает настроение!