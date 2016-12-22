Документ особой важности
Торжественная церемония прошла в региональном правительстве и была приурочена к наступающему Дню Конституции.
Паспорта получили более полусотни юношей и девушек из Рязани, Сасова, Скопина, Сараевского, Старожиловского, Ухоловского, Шацкого, Чучковского и Шиловского районов. Это отличники учебы, победители и призеры различных олимпиад и конкурсов, ребята, преуспевшие в спорте, творчестве, общественных делах.
Обращаясь к подросткам, губернатор Олег Ковалев подчеркнул, что получение паспорта знаменует новый этап в жизни ребят.
– Вы обретаете права и обязанности, что делает человека по-настоящему взрослым. Уверен, что вы станете достойными гражданами России, ведь каждый из вас уже сейчас занимает активную гражданскую позицию, стремится проявить себя. Вам помогают ваши родители и педагоги, и сегодня они могут по праву вами гордиться. Надеюсь, вы найдете достойное применение своим способностям и талантам, – подчеркнул глава региона.
Ребята в свою очередь, выступая с ответным словом, сказали, что день получения паспортов запомнится им надолго, и пообещали быть достойными гражданами своей страны.
Вручение паспортов 14‑летним подростком проводится традиционно в рамках гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России» в преддверии главных государственных праздников.
22 декабря 2016