Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
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09.12.2016
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№230 (5271) |
Вторая полоса
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Ожившие традиции

На областном фестивале «Окские сезоны» работает выставка-ярмарка удивительных вещей
Автор фото: Димитрий Соколов | Ожившие традиции
Фото: Димитрий Соколов.

Декабрь – время искать красивые, качественные и недорогие подарки к Новому году. В этом рязанцам уже восемь лет помогает областной фестиваль бытовых услуг и ремесел «Окские сезоны». Изделия мастеров со всей области радуют тех, кому их дарят.

Дед Мороз и Снегурочка из папье-маше в сияющих нарядах. Фигурное мыло в виде совушек и мандаринов (последние даже пахнут так же, как главный новогодний фрукт). Куклы-обереги, развесной чай, елочные игрушки… Всю эту красоту привезли более 30 художников и мастеров Рязанской области. Например, сотрудник рязанского Центра социализации молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Мы нужны Отечеству» Елена Смирнова много лет расписывает матрешки – особенно броской выглядит ее «Русская красавица» в золоте и жемчуге, с зеркальцем в руках. Сами воспитанники центра тоже постарались и приготовили на продажу яркие игрушки и сувениры.

А еще «Окские сезоны» – место, где оживают традиции. В течение работы ярмарки для участников и посетителей играет живая народная музыка – на открытии, например, выступили юные музыканты из ДМШ №1 имени Е.Д. Аглинцевой, которые не раз представляли рязанский край на всероссийских и мировых конкурсах. Сами участники не отстают и предлагают горожанам подарки в русском и рязанском стиле – касимовская «АртЛавка» приготовила фигурки Бабы-Яги для отпугивания злых духов от дома, а рукодельницы из села Кирицы сшили комнатные подушки с изображениями знаменитой усадьбы С.П. фон Дервиза. В это время сотрудницы Желанновского краеведческого музея из Шацкого района показывали, как правильно прясть нити из верблюжьей шерсти. К слову, бесплатные мастер-классы для гостей приготовили многие участники ярмарки.

Красивый и веселый праздник – не единственный подарок для рязанцев. 9 декабря в 14.00 в ресторане «Небо» в торговом центре «Атрон-Сити» состоится показ нарядов, изготовленных мастерами области. Жюри выберет лучшую «моду из народа», посмотреть дефиле смогут все желающие. А ярмарка в МКЦ завершит свою работу в пятницу в 19.00. Так что у вас еще есть время найти подарки себе или близким – эти вещицы согреют душу и украсят дом, а это так важно в канун Нового года.

Статья опубликована в номере 230 (5271) от 09 декабря 2016 года
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Пройдет ремонт региональных дорог в будущем году
По материалам официального сайта Правительства области
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