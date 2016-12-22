Во время пожара в одном из сел Рязанской области сгорели два вагончика

Сообщение о пожаре в селе Тырново в Шиловском районе поступило на пульт дежурного «01» сегодня в 00 часов 17 минут. Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону, два деревянных вагончика, обшитые железом, уничтожены огнем. Сгорели и находившиеся внутри строительные материалы. Есть пострадавшие.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.