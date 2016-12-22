36-летнему жителю области, «заминировавшему» квартиру в Рязани, грозит лишение свободы на срок до трех лет

Полицейские задержали злоумышленника

В полицию по телефону поступило анонимное сообщение о том, что в одной из квартир на улице Ломоносова заложено взрывное устройство. На место немедленно выехали сотрудники полиции. При обследовании жилища никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

Полицейские установили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма по телефону совершил 36-летний житель Захаровского района, который уже давно проживает в Рязани. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за изнасилование и кражу. Злоумышленника разыскали и задержали.

Выяснилось, что мужчина недавно поссорился с сожительницей – 27-летней жительницей Рязани и уже третий день злоупотреблял спиртным. Чтобы «насолить» женщине злоумышленник по телефону сообщил в полицию, что в ее квартире заложена взрывчатка. После этого его задержали сотрудники полиции.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), по которой предусмотрено возмещение материального ущерба за выезд оперативных служб и лишение свободы на срок до трех лет.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области