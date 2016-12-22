В Рязани расширена сеть пунктов пополнения электронных транспортных карт

Теперь в областном центре действует уже около 100 пунктов пополнения транспортных карт

Администрация Рязани и ПАО «Сбербанк» заключили соглашение о развитии электронных систем оплаты проезда на транспорте общего пользования и системы предоставления финансовых услуг населению через удаленные каналы обслуживания.

Теперь пополнять электронные транспортные карты можно в филиалах ПАО «Сбербанк», расположенных по адресам:

г. Рязань, ул. Маяковского, д. 37;

г. Рязань, ул. Бронная, д. 12;

г. Рязань, ул. 4 Линия, д. 1;

г. Рязань, ул. Гоголя, д. 44;

г. Рязань, ул. Крупская, д. 19;

г. Рязань, ул. Ленина, д. 2/68;

г. Рязань, ул. Тимакова, д. 14;

г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 8/29;

г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 33;

г. Рязань, Первомайский проспект, д. 47/1;

г. Рязань, Народный бульвар, д. 11.

Оператор внедрения автоматизированной системы оплаты проезда в соответствии с договорами обеспечил 11 филиалов банка необходимым оборудованием. Работа по расширению сети пунктов продаж и пополнения транспортных карт для удобства их пользователей будет продолжена.

Пополнение транспортных карт происходит до 12 числа на текущий месяц, а с 13 числа – на последующий по установленным тарифам на выбранный вид проездного билета.

Источник: сайт администрации Рязани