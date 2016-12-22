На совещании рабочей группы Комиссии по охране объектов культурного наследия обсуждали внесение в правила землепользования и застройки муниципальных образований и генеральные планы сельских поселений сведений об охранных зонах на основе проектов требований к режимам и регламентам достопримечательного места «Есенинская Русь» в Рязанской области

8 декабря вице-губернатор Сергей Филимонов провел совещание рабочей группы Комиссии по охране объектов культурного наследия, созданной по поручению губернатора Олега Ковалева. В нем приняли участие начальник инспекции по охране объектов культурного наследия региона Олег Василькин, начальник главного управления градостроительства и архитектуры области Вячеслав Макаров, глава администрации Рыбновского района Владимир Зюба.

Речь шла о внесении в правила землепользования и застройки муниципальных образований и генеральные планы сельских поселений сведений об охранных зонах на основе проектов требований к режимам и регламентам Достопримечательного места «Есенинская Русь». По словам Сергея Филимонова, органами местного самоуправления Рыбновского района подготовительные работы в этом направлении проводятся. Вице-губернатор также отметил, что регламенты составлены профессионально и содержат детальные требования и правила. «На сегодняшний день замечаний из министерства культуры РФ по этому документу не поступало», – сказал Сергей Филимонов.

Вопросы, связанные с исполнением поручений Президента РФ по сохранению и развитию федерального объекта культурного наследия «Есенинская Русь» будут рассмотрены на ближайшем заседании Комиссии по охране объектов культурного наследия.

Источник: сайт правительства Рязанской области