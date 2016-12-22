12 тысяч кубометров снега вывезли за ночь с улиц Рязани

Как сообщает сайт администрации города, в ночь с 8 на 9 декабря в уборке от снега проезжих частей автомобильных дорог Рязани было задействовано около 80 единиц спецтехники.

Вывоз снега производился с Первомайского проспекта, улицы и площади Ленина, улицы и площади Соборной, улиц Свободы, Радищева, Семинарской, Горького, Дзержинского, Николодворянской и других. Всего было вывезено 11 933 кубометров снега.

Сегодня работы по уборке продолжены. В очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов областного центра задействовано 5 тракторов, 2 погрузчика, 12 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Для предупреждения аварийности проезжая часть дорог Рязани на опасных участках обрабатывается пескосоляной смесью, так же механизировано и вручную обрабатываются очищенные тротуары