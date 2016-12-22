В Рязанской области пройдут профилактические рейды ГИБДД

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня и в выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические рейды по выявлению водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.

В Рязанской области за 11 месяцев количество ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, по сравнению с прошлым годом снизилось. С начала года в регионе произошло 165 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 221 человек получили травмы, 55 - погибли.